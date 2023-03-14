核2周二停機 經長稱供電無虞遭質疑

核二廠二號機運轉四十年，今天依法停止運轉。經濟部長王美花昨天舉行記者會表示，今年新增通霄小型機組及大潭八號機，白天有太陽光電、夜間有抽蓄加慣常水力，保證供電無虞。不過，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸認為，把抽蓄水力發電也算入根本是騙人，在政府堅持非核家園政策下，若無新配套，台灣注定缺電。

王美花表示，今年新增通霄小型機組及大潭八號機合計一百卅萬瓩上線運轉，裝置容量合計大於停機的核二二號機九十八點五萬瓩；另外，白天尖峰用電期間有太陽光電五百到六百萬瓩，夜間有抽蓄加慣常水力四百四十萬瓩，新時間電價需量反應等需求管理轉移用電一百萬瓩。另以精準歲修方式，也就是每半年檢討歲修規畫縮短為每兩周檢討，縮短歲修時間，供電無虞。

台電說，為因應核二二號機停機，去年規畫各機組歲修時間，且冬季風電常有超過一百萬瓩發電量能，讓提早歲修規畫更有餘裕。由於大潭八號機四月底開始測試，三月底前有包括大林二號機、通霄二號機等中大型機組回歸共三二五萬瓩，四月底前有林口一號機、通霄三號機回歸共三八六萬瓩，完全可銜接供電。

台電發言人吳進忠表示，到六月底前，備轉容量率日尖峰可在百分之十以上、夜尖峰則在百分之七到八，七月預估日尖峰百分之十一至十二、夜尖峰百分之七，雖風力發電在夏天比較少，但可維持在二、三十萬瓩，太陽光電夏天白天超過七百萬瓩；由於太陽光電改變尖峰模式，水力發電將會集中於夜尖峰三小時，慣常水力在夜尖峰可調度一百七十到一百八十萬瓩，也會根據水情盡量節約用水。

不過，清大教授葉宗洸指出，核二廠二號機一年可發出七十五到八十億度電，停止運轉後，經濟部說從水力調度不會有問題，但過去幾年，慣常水力發電平均都在卅五億度左右，去年上半年運氣好、北部天候不錯可到五十八億度，但並非每年都如此。

「經濟部還特別把抽蓄水力發電也算入，根本是在騙人。」葉宗洸說，抽蓄水力發電必須先用電把水抽到高處，需要用電時再把水放下，等於先發電力去抽水，怎麼能算到供電預度？今年水情不穩，日月潭儲水量開始快速下降，不僅影響慣常水力發電，也連帶影響抽蓄水力發電，怎麼會沒有缺電疑慮？又如何靠水力調度滿足供電需求？經濟部作法是掩耳盜鈴。

另外，大林五號機與大潭七號機都已停轉，後者要明年才能運轉，兩機裝置容量一百一十萬瓩，去年無任何新增機組，加上核二廠二號機近一百萬瓩，合計短期缺口兩百一十萬瓩，大潭八號機加上通宵小機組的一百卅萬瓩，根本無法填補缺口。抽蓄水力僅能供電四至六小時，只能救援，不能充當基載電力。