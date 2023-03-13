取代核電的能源都好貴！王美花：不能只比較前端成本

核二2號機即將在明（14）日依法停機，經濟部長王美花今（13）日特地召開記者會說明核二2號機除役供電無虞，她重申，核電在台灣會有核安、核廢料的疑慮，另外對於外界質疑取代核電的能源發電成本高出許多，王美花表示，不能只用前端成本比，核後端經費更高。

明年核三廠1號機也要除役，對於核電廠有沒有延役可能，王美花表示，核電在台灣會有核安、核廢料的疑慮，現在連核一廠的爐心都沒有退出來，她指出，首先核一、二、三都沒有申請延役，第二，從事實面來說燃料棒就拿不出來，新北逕流廢水排放許可沒下來，根本不能蓋。

王美花說，單純以發電成本核電確實比較低，但核後端要處理的經費，核後端基金上一次核定要準備4200多億元，台電也告訴她核後端建設如果一直都沒有蓋，經費也會再增加，她認為不能只算前面購買燃料的成本。

不過，根據核後端基金FAQ，核後端費用已經攤在台電所公佈的核能發電成本之中。

王美花強調，綠電的躉購費率未來會再降低，且廠商需要購買綠電，因此這不僅是貢獻淨零碳排方向，也是提供需求，對台電來講，綠電躉購與燃料成本比起來，是燃料成本支出遠大於再生能源躉購費率。

電價費率審議會召開在即，王美花也表示，現在電價要調漲真的是俄烏戰爭因素，各個國家電力上漲，通膨也非常高，以韓國和法國為例，前者電力公司虧損台幣7000億元、後者電力公司虧損4000億元，電價還比台灣高很多，可見全球都受到拖累，不管是以什麼能源種類為主，其成本都不是過往能夠想像的。

至於連續兩年超過法定調幅，是否和過去「連七凍」有關，王美花認為，燃料成本的增加是俄烏戰爭前起，在很短的時間、一年多內造成的情形，在這之前，台電營運相對穩健。