快訊

防疫大鬆綁！院內亂象頻傳、感控人員Hold不住 專家：疫情恐大爆發

經典賽／從「逃兵」到英雄淚 張育成妻子曝內幕：他太高EQ了

高教人才爆斷層危機？ 中研院：「三低」不利國際競爭

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

關於高教人才斷層危機，中研院廖俊智今（13）日在立法院指出，台灣面臨就讀博士班誘因、現職高教科研人才待遇、退休所得等三個「偏低」情形，不利國際競爭。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部、國家科學及技術委員會、銓敘部、行政院人事總處報告「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」，中研院院長廖俊智則是列席，但朝野立委質詢時，多次邀請廖俊智上台，期盼他以中研院長的高度，為台灣面臨的高教問題提出解方。

中研院在書面報告中指出，台灣高教及科研人材薪資偏低，現行制度缺乏彈性，以及少子化影響，讓台灣高教正面臨高教人才斷層危機，該報告更直指國內高教面臨就讀博士班誘因偏低、現職高教科研人才待遇偏低、退休所得偏低等三影響，如何解決此斷層危機，已是刻不容緩的議題。

另，中研院也提出二項解決方案，包含增加博士研究生獎補助金、調高現職人員待遇。

高教 中研院 廖俊智

延伸閱讀

廖俊智：讀博士班誘因偏低 獎補助平均僅2萬元

大專教師恐爆失業潮 高教平台一年僅10人成功找新工作

台灣高教人才斷層危機 中研院書面報告直攻三大要害

管中閔再憶高教最黑暗的一天：若低頭大學自治將成泡影

相關新聞

核二2號機明除役「新增供電陣容」 王美花掛保證沒缺口

核二2號機即將在明（14）日依法停機，經濟部長王美花今（13）日特地召開記者會說明核二2號機除役後「不包括再生能源的大型...

核二2號機明天除役 清大教授：一路到今年夏天「嚴重缺電」

核二廠2號機明天除役。國民黨立委吳怡玎今偕民間團體舉行記者會指出，民進黨做得不是展綠廢核，而是以火廢核，大家關心的不是只...

南部出現30年極端旱情 王美花：兩周內討論強制節水

南部出現30年雨水最少的極端旱情，立委呂玉玲指出，雖然目前僅有南部出現黃燈、橙燈，但台灣西半部多個科學園區用水量非常大，...

取代核電的能源都好貴！王美花：不能只比較前端成本

核二2號機即將在明（14）日依法停機，經濟部長王美花今（13）日特地召開記者會說明核二2號機除役供電無虞，她重申，核電在...

既然新聞有價 那為何一談分潤就面面相覷？

瀏覽新聞報導需要付費在以往都是正常不過的事情。不過，隨著時代變遷，以及網路數位的崛起，原本傳統的新聞產業也隨著需要進行轉型，改成數位內容。面對這波轉型，消費者付費買報紙看新聞的習慣也正在改變；原因是，在網路上就能直接看到免費的新聞內容。這樣的情況，無疑對新聞產業是重重的打擊。因此，面對新聞產業的困境，立法委員與學者們也紛紛疾呼應加速立法，促進大型網路數位平台與新聞業者分潤。

核二廠二號明日除役 經濟部長親上火線：不會出現缺電

核二廠二號機將於明（14）日依法除役。經濟部長王美花今（13）日召開停機後電力調度說明記者會，隨著大潭八號機及通霄小型機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦