高教人才爆斷層危機？ 中研院：「三低」不利國際競爭

關於高教人才斷層危機，中研院長廖俊智今（13）日在立法院指出，台灣面臨就讀博士班誘因、現職高教科研人才待遇、退休所得等三個「偏低」情形，不利國際競爭。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部、國家科學及技術委員會、銓敘部、行政院人事總處報告「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」，中研院院長廖俊智則是列席，但朝野立委質詢時，多次邀請廖俊智上台，期盼他以中研院長的高度，為台灣面臨的高教問題提出解方。

中研院在書面報告中指出，台灣高教及科研人材薪資偏低，現行制度缺乏彈性，以及少子化影響，讓台灣高教正面臨高教人才斷層危機，該報告更直指國內高教面臨就讀博士班誘因偏低、現職高教科研人才待遇偏低、退休所得偏低等三影響，如何解決此斷層危機，已是刻不容緩的議題。

另，中研院也提出二項解決方案，包含增加博士研究生獎補助金、調高現職人員待遇。