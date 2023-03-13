科學園區去年營業額4.2兆元創高 國科會：今年將逆風微幅成長

國科會今（13）日公布2022年科學園區營業額達逾4.2兆元、創歷史新高，年增14.75%。今年全球需求下滑，國科會主委吳政忠表示，今年要「戰戰兢兢」應對全球通膨、美中科技戰、及俄烏戰爭等變局，力拚今年科學園區營業額持平或微幅成長。

國科會表示，受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興應用持續驅動半導體產業發展等因素帶動下，2022年科學園區年營業額破4.2兆元，成長14.75%，就業人數增加到32.3萬人，成長7.09%。

吳政忠表示，2022年在俄烏戰爭、中國大陸封城及通貨膨脹等全球動盪的氛圍中，科學園區仍穩定發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，除對國內GDP成長有所貢獻外，更鞏固臺灣在全球高科技產業扮演不可或缺的地位。

展望今年，吳政忠表示，國際主要預測機構皆認為今年全球經貿成長速度放緩，影響我國出口與投資表現，今年仍有全球通膨、俄烏戰爭未解、及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，必須戰戰兢兢應對，預估2023年園區整體表現與2022年持平或微幅成長。

國科會官員表示，半導體及面板庫存調整期將近一年，全球貿易今年下半年有機會逐漸轉好，今年仍有機會維持平盤。