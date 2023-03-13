核二廠二號明日除役 經長親上火線保用電無虞

核二廠二號機將於明（14）日依法除役。經濟部長王美花今（13）日召開停機後電力調度說明記者會，隨著大潭八號機及通霄小型機組上線，新增裝置容量將會超過核二二號機除役量；台電也預估，核二二號機除役後，今年夏天用電尖峰前備轉容量率仍可維持在7%以上。

王美花報告指出，核二二號機除役後會減少985MW（百萬瓦），但若包括今年1月已上線的通霄小型機，以及4月底測試運轉、力拚夏天用電前上線的大潭八號機，合計可增加1,300MW，發電量仍呈現淨增加；這還不包括太陽光電、離岸風電及水力發電等，因此不會出現缺電情勢。

拉到電力長期計劃來看，台灣用電量從2022年的4,075萬瓩成長至2030年4,877萬瓩，每一年所新增大型機組均大於除役機組，因此長期而言電力計畫都相當穩定。

而隨著再生能源日益增加，許多大型機組都可以提早歲修、提早回歸，再加上檢討調整排程、三班制及提早備品，讓機組可以在最需要用電的夏季高峰穩定發電。

而在核二二號機除役期間，台電恆就可以透過水力發電進行調度。王美花以大甲溪流域為例，德基水庫仍有63%水力，如果配合民生農業需求放水，整條流域可經過五座慣常水力發電廠，總共能發1,148.3MW。

另外，「全國最大電池」日月潭抽蓄水力可以透過上、下池放水發電來支應每天傍晚光電發電量減少的夜尖峰時段，最大可放出2,600MW。此外，透過需量反應轉移用電1,000MW。

大潭八號機預計要夏天才會上線，台電預估，這段期間備轉容量率為白天為一成以上，傍晚可維持在7%至8%；夏天備轉容量率則白天考維持到11%、12%，夜間均維持7%。

至於近期水情不佳是否影響到慣常水力發電，台電說，水力發電會運用在夜尖峰期間，可提供170萬瓩到180萬瓩，並且跟會根據水情節約調整。王美花補充，相較於2020年、2021年百年大旱期間，德基水庫蓄水率僅有3%，現在仍維持六成以上水位，因此仍相當充足。

對於擁核團體及商界期盼核能延役，不僅可以穩定供電，更可以提供便宜電價。王美花回應，核能發電不能僅看前端使用，更要考慮其核後端成本，但也坦言因台灣目前尚無落實核後端措施，因此難以估算成本，尤其此次電價調漲壓力來自國際燃料成本，連法國、南韓等核能大國都面臨電價調漲。

她也強調，核二廠無法延役很大的問題在於新北市尚未同意核二廠乾貯設施興建，因此在燃料池滿載情況下，也不可能再延役。至於核三廠一號機、二號機也將於明年、後年除役，相關乾貯設施是否經由屏東縣府同意，台電總經理王耀庭回應，計畫已經送出，「目前沒有聽到反對聲音。」