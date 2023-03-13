光鼎生技二合一新品「Qsep Ultra」 Pittcon展首亮相

光鼎生技（6850）今（13）日表示，將參加3月20日至22日在費城舉辦的「美國國際分析化學及實驗室設備展覽會」（Pittcon），展示Qsep平台獨特的利基與應用亮點，推廣「開放式平台」優勢。除了平台後端分析原有的Qsep系列外，整合前端處理的全新二合一機種「Qsep Ultra」也首度在美國展會亮相，由於Qsep系列在今年初正式取得美國FDA上市許可，透過此次參展，公司將積極拓展全美洲市場，進一步提升市佔。

Pittcon是美國歷史悠久、也是全球最大的年度實驗室儀器及技術展覽會，過去每年吸引近1.3萬人次、來自世界各地近90個國家的相關領域之產官學界人士參與，扮演進軍北美市場的最佳貿易平台，而睽違二年後再度以實體形式舉辦，料將成為近期國際生化科技及實驗室領域關注的年度盛事。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，將於Pittcon展會亮相的Qsep Ultra，是一台整合PCR（核酸擴增）與毛細管電泳的分析儀，進一步將原本已經簡化成的3步驟分子檢測，再縮減成僅需2個步驟完成，於採樣後可直接上機進行全自動化分析，且毛細管電泳的高解析優勢可於一次反應中完成多個目標基因之分析，並自動輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告。

根據國際市場研究機構Allied Market Research預估，2027年全球基因檢測市場規模將達到212.6億美元，2020-2027年的複合年增率為10.1%。蔡守冠表示，美國是全球最大的分子診斷與基因檢測市場，兵家必爭，光鼎生技的核心產品Qsep系列在今年初正式取得美國FDA的上市許可，透過此次參展正好給予公司一個加速進軍美國市場的絕佳機會，除了維繫舊有的經銷商及客戶關係，將同時開發新客戶與合作夥伴，全力搶攻市場商機。

受惠科研與基因檢測市場需求維持高檔，光鼎生技累計前2月合併營收1,936萬元，年增9.35%。展望今年，在既有產品訂單穩健增長、市場滲透率逐步提高，以及Qsep系列新品上市效益的顯現下，樂觀看待全年營運表現。