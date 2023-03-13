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藍委呼籲民生電價不要漲 王美花：台電不能倒

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

電價審議會即將在3月底召開，外傳電價將平均漲3到5%，立委楊瓊瓔表示，由於台灣目前通膨很嚴重，建議電價應該先不要調漲，經濟部長王美花表示，民生很重要，但「台電也不能倒」，並無承諾電價凍漲。

立法院經委會13日邀經濟部報告「極端氣候下台灣水資源政策執行現況及南部大旱政府相關因應對策」並備質詢，

楊瓊瓔質詢時表示，按照主計總處KPI，即使從3.04降到2點多，還是屬於通膨狀態，如果電價再漲，通膨會更嚴重。

王美花回應，台電資料都很透明，相關的燃料成本高昂、也需要營運成本等，更要考慮台電穩健的經營，電價審議一定會考慮到民生，但「台電也要站得住、也是不能倒」，電價漲幅會如何影響通膨，會在審議會中由委員來做決定。

楊瓊瓔進一步要求王美花表達具體態度，是不是能支持凍漲的方向，並由行政院來「從根源支持台電」，讓電價凍漲，更強調民生用電絕對不能漲，行政院長陳建仁在總質詢時「有點頭」。

王美花回應，院長點頭「是很認真在聽委員的建議」而非「同意」，她強調，審議會會將所有因素綜合考量。

電價 台電 通膨

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