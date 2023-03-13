俄烏戰爭爆發後首次！ 惠譽調升全球經濟增長預測至2%

國際信評機構惠譽評級今日在針對最新全球經濟展望報告中表示，自去年12月以來，2023年的全球增長前景已顯著改善，但升息對實體經濟的影響仍然存在，並且很可能在今年下半年美國經濟將進入衰退。

不過，惠譽團隊仍預測2023年全球經濟增長率可上看2.0%，並將中國2023年的增長預測上調至5.2%，且美國聯邦基金利率將達到5.5%的高峰。分析師表示，中國在Covid-19之後的重新開放、歐洲天然氣危機緩和，以及美國消費者需求近期的驚人反彈。

惠譽目前最新預測2023年全球經濟增長率為2.0%，高於2022年12月時的1.4%，這是自俄烏戰爭爆發以來，惠譽首次上調全球經濟增長預測。儘管惠譽認為，美國經濟衰退將從今年第三季度開始，不過除了調升全球經濟增長率，惠譽亦將中國2023年的經濟增長預測，從12月的4.1%上調至5.2%，將歐元區的增長預測從0.2%上調至0.8%，將美國的增長預測從0.2%上調至1.0%。但2024年的全球增長率從2.7%下調至2.4%，以反映聯準會和歐洲央行快速升息的滯後影響。

惠譽評級首席經濟學家布賴恩庫爾頓說，「中央銀行現在正在迅速移走雞尾酒缸，對實體經濟的影響變得更加明顯、只差在時間問題」。