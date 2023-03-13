快訊

日本諾貝爾文學獎巨匠大江健三郎過世 享壽88歲

經典賽／澳洲扳倒捷克首闖8強 南韓確定連續3屆一輪遊

經典賽／墨西哥梅內塞斯雙響砲 衛冕軍美國爆冷慘敗

俄烏戰爭爆發後首次！ 惠譽調升全球經濟增長預測至2%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

國際信評機構惠譽評級今日在針對最新全球經濟展望報告中表示，自去年12月以來，2023年的全球增長前景已顯著改善，但升息對實體經濟的影響仍然存在，並且很可能在今年下半年美國經濟將進入衰退。

不過，惠譽團隊仍預測2023年全球經濟增長率可上看2.0%，並將中國2023年的增長預測上調至5.2%，且美國聯邦基金利率將達到5.5%的高峰。分析師表示，中國在Covid-19之後的重新開放、歐洲天然氣危機緩和，以及美國消費者需求近期的驚人反彈。

惠譽目前最新預測2023年全球經濟增長率為2.0%，高於2022年12月時的1.4%，這是自俄烏戰爭爆發以來，惠譽首次上調全球經濟增長預測。儘管惠譽認為，美國經濟衰退將從今年第三季度開始，不過除了調升全球經濟增長率，惠譽亦將中國2023年的經濟增長預測，從12月的4.1%上調至5.2%，將歐元區的增長預測從0.2%上調至0.8%，將美國的增長預測從0.2%上調至1.0%。但2024年的全球增長率從2.7%下調至2.4%，以反映聯準會和歐洲央行快速升息的滯後影響。

惠譽評級首席經濟學家布賴恩庫爾頓說，「中央銀行現在正在迅速移走雞尾酒缸，對實體經濟的影響變得更加明顯、只差在時間問題」。

延伸閱讀

美國矽谷銀行破產…聯準會升2碼暫打消念頭！ 專家：代表通膨會席捲重來

經典賽／墨西哥梅內塞斯雙響砲 衛冕軍美國爆冷慘敗

接見非洲台商總會 賴清德表達敬佩：台灣經濟實力延伸

美財政部確保矽谷銀行存戶權益 台股由黑翻紅

相關新聞

如何挺過2023年？ 掌握「逆境領導學」度過景氣低迷

2023年已過去兩個月，這兩個月印證了去年底國內外各大智庫的預測：今年景氣將呈現低成長。

當心「太忙」的警訊 破除忙碌的企業文化

忙碌，常常被認為是一種美德，企業也總是標榜勤奮工作；而近年來企業如火如荼進行的數位轉型，讓員工因擔心被機器取代而加倍努力，更加深了這種文化。

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

萬物齊漲，只有薪水不漲，對軍公教今年是否有機會調薪，主計長朱澤民今（13）日在立法院財政委員會「表態了」。朱澤民指出，當...

今年經濟成長率破三？主計長直言機率不大；通膨第二季往下

主計總處二月下修今年全年經濟成長率到2.12%，但主計總處認為若加計普發現金預算，今年經濟成長率可以到2.5%，比去年更...

今年稅收還會超徵2千億？ 再發現金？主計長霸氣回應

由於去年超徵稅收4800億元，行政院發給全民6千元，立委今天在立院經濟委員會指出，有人估今年稅收會再超徵二千億？行政院主...

美銀行倒閉 王美花：對美國新創圈影響較大

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）宣布倒閉遭接管，經濟部長王美花認為，這對新創影響比較大，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦