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美銀行倒閉 王美花：對美國新創圈影響較大

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會備詢前受訪。記者黃義書／攝影
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會備詢前受訪。記者黃義書／攝影

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）宣布倒閉遭接管，經濟部長王美花認為，這對新創影響比較大，且主要是美國的新創圈，對台灣的影響不大，因美國政府已有出手，應該會有比較好的結果。

立法院經委會13日邀經濟部報告「極端氣候下台灣水資源政策執行現況及南部大旱政府相關因應對策」並備質詢，

王美花會前受訪時表示，這兩天經濟部有在注意新創銀行的發展，美國財政部也有發表意見，會去確保在銀行內的相關存款她認為，美國政府應該是要全力來協助，既然美國政府已經表示會跳出來解決，在這樣的前提下，整件事應該會有比較好的結果。

王美花認為，該銀行倒閉一案，對新創公司影響很大，雖然台灣和美國還是有一些聯繫，但是主要影響範圍是美國的新創圈 ，對台灣的影響不大。

王美花

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