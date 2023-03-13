綠委：核二2號機依法停機除役 今年電力調度狀況穩定

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，核二廠2號機組即將在明天依法停機除役，大潭電廠8號機預計在夏電尖峰前就會上線，有關後續的電力調度，就目前的相關資訊來看，今年的供電可以維持在不缺電的狀況。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，洪申翰受訪時指出，核二廠2號機組預計在明天依法停機除役，而在核二廠2號機組進入除役程序後，大潭電廠8號機會在夏季的用電尖峰之前上線，再加上政府近2年增加很多再生能源，而且還有新的水力發電作為抽蓄的相關調度。

洪申翰強調，有關後續的電力調度，就目前的相關資訊來看，「今年的供電可以維持在不缺電、穩定的狀況」。

洪申翰說明，經濟部在今天下午會做更詳細地說明，至於大家在討論不用核電會造成電價上漲，其實自從俄烏戰爭以來，各國的能源、電力價格都持續不斷地飆升當中，台灣已經是把能源價格控制地最穩定、漲幅最小的國家之一，這些都有相關的數據可以佐證。

洪申翰再指，國際上有幾個使用核電比例遠超過台灣的國家，例如法國跟南韓，他們能源價格上漲的幅度都遠比台灣來得高，尤其法國還是核電大國，但是他們電價上漲的幅度甚至超過10倍。

洪申翰認為，核電的問題還有後端的核廢料處理成本，大家都認為以目前的相關技術來說，可能都還有被低估的狀況，因此在核二廠2號機組除役以後，接下來不管是電力規劃，還是能源價格的平穩，包括台電在內的相關單位都會做考量，並且視各方的需求進行安排跟設計。

洪申翰表示，台灣已經是把能源價格、電力價值控制地最穩定的國家，台灣即使仍然有相對通貨膨脹的情形，但是也比其他國家來得緩和許多，相關數據在民生、經濟上都有很多佐證，大家不用過度擔憂。