未登記工廠改善計畫3千7百餘家未送 3月20日後恐斷水斷電

未登記工廠改善計畫送件期限僅到3月19日，因逢假日順延至3月20日，經濟部表示，仍有3700多家工廠沒有送交改善計畫，經濟部呼籲業者務必於今年3月20日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格，並有工廠斷水、斷電或被拆除的風險。

為協助業者於期限前提送工廠改善計畫至所轄地方政府審查，經濟部偕同地方政府自今年1月初啟動巡迴說明會列車，由經濟部主辦7場次，分別為台中市(1/13)、彰化縣(1/13)、新北市(1/17)、高雄市(1/18) 、嘉義縣/市(2/15)、桃園市(2/17)、台南市(3/9)，期間並督導桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣等縣市完成辦理9場次；說明會現場除有專人解說、專家指導業者撰寫外，地方政府也派員現場收件。截至112年3月10日止，提送改善計畫家數已有2.6萬餘家，收件達87.38%。

經濟部表示，另提供改善計畫範本供業者參閱，以及責請地方政府於2月15日前掛號通知業者，再請地方政府、各工業區服務中心及輔導團隊協助電話通知，務必確保業者皆能於期限內提送改善計畫。

經濟部統計全國各地方政府收件改善計畫情況，六大工業縣市政府，包括台中市及桃園市，收件達90%以上；新北市、彰化縣、高雄市及台南市，收件達80%以上。其他縣市政府，包括台東縣、宜蘭縣、新竹縣及南投縣，收件達90%以上；新竹市、屏東縣及雲林縣，收件達80%以上；基隆市及澎湖縣，收件達70%以上。

經濟部提醒，截至目前為止，仍有3千7百餘家工廠尚未提出改善計畫，經濟部呼籲業者務必於今年3月20日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格；錯過爭取合法化的機會，更有工廠斷水、斷電或被拆除的風險。