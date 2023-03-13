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軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
立法院財委會聯席會昨天審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，會議進行中，民進黨總召柯建銘（左）與列席的主計長朱澤民（右）持續交換意見。記者林俊良／攝影
立法院財委會聯席會昨天審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，會議進行中，民進黨總召柯建銘（左）與列席的主計長朱澤民（右）持續交換意見。記者林俊良／攝影

萬物齊漲，只有薪水不漲，對軍公教今年是否有機會調薪，主計長朱澤民今（13）日在立法院財政委員會「表態了」。朱澤民指出，當物價上漲，實質所得降低的時候，是應該調整，若到2024年，距離軍公教上次調薪可能會二年沒有調。

立法院財政委員會今邀請主計總處主計長朱澤民赴立院進行業務報告並備質詢，關於實質薪資倒退情形，連自家立委都看不下去。民進黨立委吳秉叡指出，去年通膨率高達2.95%，若軍公教薪資沒有跟著適度調整，就會出現明顯落差，將來就不容易吸納比較多人才到軍公教領域。另一位民進黨立委郭國文則表示，民進黨政府執政六年以來，實質經常性薪資平每年成長不到1%，年輕人的低薪問題始終未解。

朱澤民說明，去年我國總薪資仍是正成長，雖然2022年全年實質經常性薪資減幅是0.15%，但其他國家的實質經常性薪資減幅更大，美國的減幅是3%、日本減1.4%、南韓減2.3%。

針對軍公教調薪，朱澤民則表示，行政院人事總處有一個調整委員會，一旦做了決策，且經行政院長同意，主計總處就會採取措施。但，立委吳秉叡追問朱澤民的態度，朱澤民則回應「我認為應該是跟物價一起漲」。

郭國文則說，主計總處會對GDP、CPI訂目標，也應該將實質經常性薪資的成長列為關鍵政策。

國民黨籍立委林德福也說，萬物皆漲，只有薪水沒漲，老百姓痛苦指數不斷往上飆，「政府到底是怎麼去控制物價，事實上問題真的很多」。對此，朱澤民則回應表示，物價上漲如果是成本面因素造成，要尊重市場。但，林德福接著說，以前買一對花籃是1,000元，但現在都要1,200元，也反問主計長知不知道現在便當一個要多少錢？朱澤民則回應表示，110元、120元。

朱澤民 軍公教

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