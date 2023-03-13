寶陞每股擬配息3元 現金殖利率達4.11％

寶陞（2948）董事會通過去年財報，全年合併營收22.72億元，年成長13.65％，因集團持續投入新系列產品市場宣傳與物流運費等，使得營業費用增加，2022年稅後淨利1.47億元，年減4.5%，每股稅後純益6.23元。董事會並通過每股將配發3元現金股利，股利配發率為48％，以前一交易日收盤價73元計算，現金殖利率達4.11％。

寶陞表示，近年集團戮力擴大美國業務銷售布局，透過全美六個營業據點與物流中心，成功布建當地自有區域銷售代表，帶動旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌銷售動能。公司日前公告2月合併營收達1.52億元，年成長0.6％，受惠旗下美南、東北地區今年度銷售表現持續成長，帶動2月營收改寫歷年同期新高水準，累計前二月營收來到3.06億元，年減4.89%。

依據TechNavio研究機構報告指出，隨著消費者更加追求獨特性的室內設計裝修風格、以及業者於居家裝修導入AR應用技術，預計2022年至2026年美國DIY居家裝修市場規模將增加1,214.7億美元，將以6.1％的複合年增長率成長。

寶陞指出，憑藉旗下Artisan Hardwood自有品牌係聚焦高階地板市場，並導入結合AR擴增實境技術，以完整呈現地板系列產品視覺化，有助於提升與顧客溝通效率、交易意願，且公司擁有可直接與零售商、裝修工、設計師等客戶溝通並掌握終端消費者需求之優勢，達到快速根據不同地區消費者偏好改良SPC地板花色、風格等設計，皆有助於擴大集團整體市場占有率。

寶陞也持續觀察美國整體房市需求對於居家裝修消費需求意願，同時集團持續擴大旗下Artisan Hardwood品牌於美國各區域銷售表現，並參加知名重要展會與擴增零售商等布局，以利於掌握最新建材裝修流行款式趨勢、提高品牌於全美地材界良好形象與知名度。