快訊

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

邱太三證實：金門二膽上兵在大陸 對岸透過管道告知

寶陞每股擬配息3元 現金殖利率達4.11％

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶陞（2948）董事會通過去年財報，全年合併營收22.72億元，年成長13.65％，因集團持續投入新系列產品市場宣傳與物流運費等，使得營業費用增加，2022年稅後淨利1.47億元，年減4.5%，每股稅後純益6.23元。董事會並通過每股將配發3元現金股利，股利配發率為48％，以前一交易日收盤價73元計算，現金殖利率達4.11％。

寶陞表示，近年集團戮力擴大美國業務銷售布局，透過全美六個營業據點與物流中心，成功布建當地自有區域銷售代表，帶動旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌銷售動能。公司日前公告2月合併營收達1.52億元，年成長0.6％，受惠旗下美南、東北地區今年度銷售表現持續成長，帶動2月營收改寫歷年同期新高水準，累計前二月營收來到3.06億元，年減4.89%。

依據TechNavio研究機構報告指出，隨著消費者更加追求獨特性的室內設計裝修風格、以及業者於居家裝修導入AR應用技術，預計2022年至2026年美國DIY居家裝修市場規模將增加1,214.7億美元，將以6.1％的複合年增長率成長。

寶陞指出，憑藉旗下Artisan Hardwood自有品牌係聚焦高階地板市場，並導入結合AR擴增實境技術，以完整呈現地板系列產品視覺化，有助於提升與顧客溝通效率、交易意願，且公司擁有可直接與零售商、裝修工、設計師等客戶溝通並掌握終端消費者需求之優勢，達到快速根據不同地區消費者偏好改良SPC地板花色、風格等設計，皆有助於擴大集團整體市場占有率。

寶陞也持續觀察美國整體房市需求對於居家裝修消費需求意願，同時集團持續擴大旗下Artisan Hardwood品牌於美國各區域銷售表現，並參加知名重要展會與擴增零售商等布局，以利於掌握最新建材裝修流行款式趨勢、提高品牌於全美地材界良好形象與知名度。

美國 營收

延伸閱讀

鴻海15日法說 四點聚焦

營運穩定成長股 聚焦

福貞 今年營運將回溫

陽明、長榮 認購拉風

相關新聞

本周台股／留意美國公布重量級經濟數據 台股盤整以待

受美股下跌拖累，台股上周五走勢疲弱，各類股全數下跌，拖累指數下挫244.46點，大盤收在1萬5526點，不只失守月線，也使得台股周線翻黑，上周下跌82.22點、跌幅0.53%，上周平均日均量2585.96億元。 針對近期台股盤勢，法人分析，台股加權指數出現高檔過熱跡象，指數中、短期恐將進入休息盤整。除了市場比較波動，加上受聯準會訊息等雜音干擾，出現短線上的震盪外，實際上，目前市場仍處在作夢空間基調不變，波動增加主要是開始接近4月下旬、下半年接單狀況有望愈來愈清楚的時間點。...

【專家之眼】為何以房養老早該廢除了？

隨著台灣的老年人口越來越多，而政府又不願意承擔起養老的責任，於是鼓吹以房養老，目前由15家銀行承辦。台灣的「以房養老」從...

合意離職好聚好散 美光裁員10分鐘「領紅包簽名走人」

美國科技業掀起裁員潮，記憶體晶片大廠美光台灣分公司也未倖免，有台灣員工在社群平台上透露被無預警資遣，明明前1小時還在開會，突然就要求簽下自願離職書、交出識別證，10分鐘內走人，也有人PO文指自己年資沒幾年，對「資遣費比分紅還大包」而感到滿意。比起一般企業裁員多採「非自願離職」，要走一段較長程序，還要給預告工資，勞資合意的「自願離職」真的比較好嗎？

長榮分家／長榮航董事改選無挑戰者 張國華要等張國政錢到位才動經營權

長榮航空將在5月底召開股東常會全面改選6普董、3獨董，但日前並無股東提名董事候選人，意即「沒有挑戰者」，近期將由董事會提出同額競選的董事名單。不過長榮兄弟的經營權爭奪戰，雖在老三張國政靠攏老大張國華後逐漸落幕，但接下來，大權在握的老大，與心心念念航空事業的老三，要如何共同協調出一份董事名單，繼續落實兄弟合作、海空分治，備受矚目。

矽谷銀風暴衝擊全球 守穩股匯…財金部會備戰

美國矽谷銀行（SVB）倒閉，恐引發美國系統性風險，衝擊全球，國內三大財金部會今嚴陣以待、宣示守穩股匯。國安基金操盤人、財...

物價上漲效應…勞保年金調漲 最高逾7.2%

近年來物價飛漲，為避免勞工退休金被物價上漲吃掉，影響老年生活經濟保障，據了解，2011年、2012年、2016年、201...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦