友善環境 創造卓越／ESG系列報導 市場失靈 碳排放超標未妥善解決

國際貨幣基金組織（IMF）在2022年全球經濟展望報告中指出，目前世界經濟仍然持續受到三個因素影響：俄羅斯入侵烏克蘭、不斷擴張的通貨膨脹導致的生存危機，以及中國暫緩的經濟成長。

地緣政治 牽動全球經濟

烏俄戰爭除了破壞地區的政治平衡外，更因為地緣與國際關係牽動能源供應的問題，為後疫情時代的通貨膨脹雪上加霜，北半球即將迎來冬季，氣候變遷造成的極端天氣為此添上更多難以預測的自然問題。

於此同時，剛結束20大的中國很可能加深未來世界的政治風險，尚未停止的動態清零政策導致中國經濟發展受阻，再加上動盪已久的房地產整頓可能惡化並跨境蔓延至其他地區，造成全球供應鏈中斷的危機。

這三個原因雖然看似各自成立，然而實際上卻互相牽連著彼此。全球互通的網絡讓一種病毒從一地蔓延至全世界，關閉國門也無法避免貿易往來，全球化已經無法切斷地區之間的依存關係。

從經濟學的效率觀點而言，透過機會成本分工是自由市場的必然，也因此，腹地廣大的俄羅斯擁有許多自然資源，理所當然成為全球化石燃料及稀有金屬的主要出口國，俄羅斯掌握周遭國家的能源命脈。

但是，相反地，能源收入卻大幅影響俄羅斯的經濟狀況，在俄羅斯出兵入侵烏克蘭之際，為了遏止損害人權的侵略行為，周邊國家紛紛改變能源使用政策，試圖切開與俄羅斯的能源供需關係造成化石燃料價格大幅上漲，推升既有的通貨膨脹問題，預估通貨膨脹率將從2021年的4.7%上升至2022年的8.8%，這是自1982年以來最嚴重的情形，在薪資不變的前提之下，金錢購買力下降猶如薪資降低一樣加重一般民眾的生存壓力，這一切因果關係源自於自由貿易市場的運作法則──資本主義。

18世紀英國亞當斯密提出自由放任的經濟哲學，認為當每個人在追求自利的同時，會因為一雙看不見的手促使整體社會達到利益的平衡，其目的在於追求整體的均衡而非個別的均衡，因此自由放任的經濟市場上必然存在財富與貧窮。

財政手段 資本主義救星

由於財富私有化以及個人會追求利益的最大化，致使經濟發展的過程中沒有過多的外部干預，因此在短時間內創造巨大財富成為自由市場中最強烈的驅動力，19世紀工業革命以後出現的經濟榮景是這些古典經濟學家都沒有預料到的。

但是過於依賴價格機制來調節自由市場的結果，是讓許多人落於非自願性失業，甚至以剝削的方式取得財富，扭曲亞當斯密所提出之理性自立的本質。

他設法提出一個讓國家富有的方法，但違反道德並非致富的必要之惡，亞當斯密不只提出《國富論》，同時也有《道德情操論》，他認為富裕與美德可以同時存在，富國的方法不包含殖民與奴隸。

但從歷史的角度來看，英國雖是工業革命的發源地，同時也憑藉殖民取得他們引以為傲的日不落國之稱。過去強盛的英國完全展現弱肉強食的資本主義黑暗面，為達目的不擇手段，片面實現亞當斯密之資本主義以支撐人性之自利所追求的帝國主義，以現今觀點來看，英國雖已成為殞落的帝國，但使其曾經輝煌的暴利手段持續至今日的社會，有過之而無不及。

過度自由放任的市場會導致市場失靈，因此凱因斯認為國家應該調整財政手段以維持秩序，這被後世稱作是資本主義的救星。然而市場失靈有許多原因，流通的貨幣、勞動市場的平衡、商品生產等問題的討論行之有年，唯獨經濟發展過程中過度排放的溫室氣體造成的外部成本，始終沒有被妥善解決。（五之一）