抗通膨！勞保年金自5月起調漲 66萬退休勞工受惠
近年來物價飛漲，為避免勞工退休金被物價上漲吃掉，影響老年生活經濟保障，據了解，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年共五個年度請領勞保老年年金的退休勞工，自今年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.2%，將創下有史以來新高調幅，預估共約66萬名退休勞工受惠。
勞保年金設有隨物價調整機制。依勞保條例規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時就會調整勞保年金給付，而且，CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。
主計總處日前發布統計，主計總處統計，去(2022)年全年CPI年增率為2.95%，創14年來新高。預估包括2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等五個年度請領勞保老年年金，加計去年CPI增幅，累計幅度將超過5%，因此，自今年5月起，將調升月領老年年金金額，預計6月入帳。
勞保局指出，截至2021年底，2011年度和2016年度，累計CPI年增率分別已達4.32%；2012年度及2018年度累計CPI年增率為2.29%；2017年累計CPI年增率為3.68%。一旦加上2022年CPI年增率，都將會超過5%。
其中，2011年度和2016年度領取老年年金調幅有望超過7.2%，創下2009年勞保年金開辦以來，老年給付最高調幅，反映近年物價上漲之兇猛。
舉例來說，以2011年申請勞保年金給付、每月領取2萬元老年年金的勞工為例，已曾在2017年5月調升5.1%、改領取21,020元；而到去年底累計CPI上漲率若達7.2%，自今年5月改核發22,533元。
今年除了上述五年度除勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。
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