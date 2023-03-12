快訊

桃園中壢、平鎮饋線突跳脫大停電 4793戶停電搶修中

經典賽／大谷翔平3分砲壓軸 日本4連勝狂攻38分前進8強

抗通膨！勞保年金自5月起調漲 66萬退休勞工受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為民眾前往勞動部勞工保險局辦理業務。記者陳正興／攝影
圖為民眾前往勞動部勞工保險局辦理業務。記者陳正興／攝影

近年來物價飛漲，為避免勞工退休金被物價上漲吃掉，影響老年生活經濟保障，據了解，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年共五個年度請領勞保老年年金的退休勞工，自今年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.2%，將創下有史以來新高調幅，預估共約66萬名退休勞工受惠。

勞保年金設有隨物價調整機制。依勞保條例規定，當消費者物價指數CPI）累計成長率達5%時就會調整勞保年金給付，而且，CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。

主計總處日前發布統計，主計總處統計，去(2022)年全年CPI年增率為2.95%，創14年來新高。預估包括2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等五個年度請領勞保老年年金，加計去年CPI增幅，累計幅度將超過5%，因此，自今年5月起，將調升月領老年年金金額，預計6月入帳。

勞保局指出，截至2021年底，2011年度和2016年度，累計CPI年增率分別已達4.32%；2012年度及2018年度累計CPI年增率為2.29%；2017年累計CPI年增率為3.68%。一旦加上2022年CPI年增率，都將會超過5%。

其中，2011年度和2016年度領取老年年金調幅有望超過7.2%，創下2009年勞保年金開辦以來，老年給付最高調幅，反映近年物價上漲之兇猛。

舉例來說，以2011年申請勞保年金給付、每月領取2萬元老年年金的勞工為例，已曾在2017年5月調升5.1%、改領取21,020元；而到去年底累計CPI上漲率若達7.2%，自今年5月改核發22,533元。

今年除了上述五年度除勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

勞保年金 CPI 消費者物價指數

延伸閱讀

政府450億元到手 勞保基金水位回升7,824億元

台股週線翻黑 法人：本週留意美國CPI及台積電除息

高殖利率抗通膨悍將 出列

影／勞保撥補馬政府掛0、蔡政府1470億 綠批藍別收割稻尾

相關新聞

抗通膨！勞保年金自5月起調漲 66萬退休勞工受惠

近年來物價飛漲，為避免勞工退休金被物價上漲吃掉，影響老年生活經濟保障，據了解，2011年、2012年、2016年、201...

政府450億元到手 勞保基金水位回升7,824億元

勞保財務拉緊報，勞保基金短短一年間水位下降快千億元，令勞工心慌慌，擔憂領不到給付。隨著勞保基金績效回升，以及今年度中央政...

快去加油！ 中油：明起汽油漲0.3元、柴油不調整

台灣中油宣布，明（13）日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95...

台塑化：13日起汽油每公升漲3角 柴油不調整

台塑石化宣布，自3月13日凌晨1時起，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.3元，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行...

核二廠2號機本周停機除役 王美花喊不會缺電

核二廠2號機預計14日停機除役，外界憂心缺電問題。經濟部長王美花日前表示，核二廠2號機已經40年，依法時間到了就一定要停機，經濟部從去年開始調度相關機組，「都安排好了，不會有缺電的問題」。 另外，電價費率審議會預計27日召開，決定今年4月至9月電價是否調漲。台電表示，去年受到烏俄戰爭影響，國際燃料暴漲...

溫管基金規模 2025衝百億

環保署擬自2024年開徵碳費，將挹注溫室氣體管理基金，使基金規模在2025年達到上百億元，成為未來補助企業減碳投資的重要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦