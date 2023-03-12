台管院2023傑出大陸台商獎選拔起跑 歡迎優秀台商報名

新冠疫情逐步解封，兩岸交流也有融冰跡象，台北經營管理學院（簡稱台管院）宣布啟動2023年第11屆傑出大陸台商獎選拔活動，即日起歡迎優秀台商報名，也期待兩岸相關社團與社會賢達推薦優秀台商參加選拔。

台管院院長陳明璋指出，台商遭遇新冠疫情的影響，中美貿戰進入新一回合，兩岸關係也步上新階段，台商遭逢巨大挑戰，正處於「不確定的年代」。政府與社會各界更應給予適時鼓勵和協助，以具體有力的行動，表彰台商貢獻。台管院在台商最艱困的此刻，堅持續辦「傑出大陸台商獎」，以表揚台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。

「傑出大陸台商獎」創辦十年來，深受台商及兩岸政府重視，對台商的經營管理及良好企業文化的塑造都有深遠影響。為凸顯選拔之專業性和公信力，選拔委員會由官界（政府官員）、學界（大學校長）、產界（台灣工商界、大陸台商協會會長、媒體負責人）組成。金仁寶集團董事長許勝雄擔任第一至六屆主任委員，第七屆起由行政院前院長陳冲接棒。

陳明璋指出，今年不因疫情影響，仍維持11個獎項，包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大獎項，以及具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大奬項。

陳冲表示，雖然大環境受疫情影響，但疾風知勁草，台商卓絕努力的打拚精神令人欽佩。今年是產業淘汰年，也是歷年來經營環境最惡劣的一年，此時舉辦「傑出大陸台商獎」深具意義。

陳明璋強調，評選過程嚴謹，選拔委員會經由初選、複選、實地訪視、決選四階段，採書面與實地訪談方式，經各委員深入及反覆討論，始決定當選名單。他說，已得獎之前十屆傑出大陸台商，都是正派經營企業，且在品質安全、環保、勞動關係等皆有卓越表現，重視社會責任與消費者權益，積極從事公益活動。

參選者可自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出台商選拔評審委員會）聯絡，台管院將提供相關報名表格資料，填寫後報名參加，選拔辦法參閱網站公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段 221 號 4 樓 ，電話:(02) 8732-3216，e-mail：apply.select.mit@gmail.com。