快加油！明日國內汽油調漲0.3元、柴油不予調整

台灣中油自明（13）日凌晨零時起，汽油調漲0.3元、柴油不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元及2.2元。

台灣中油表示，本週受美國升息幅度恐超乎預期以及中國公布GDP成長目標低於預期等因素影響，導致本週油價震盪小跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.04美元，惟新臺幣兌美元匯率貶值0.109元，國內油價依公式計算漲幅為0.25%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.9元及1.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.2元及2.2元，國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油不調整。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.2元及2.2元均由台灣中油吸收，累計112年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。