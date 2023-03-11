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中華民國運彩公會理事長何昱奇 力挺立委黃國書參選連任

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
立委黃國書(中)今天在台中市南區江川公園，參加一場公益活動。記者宋健生/攝影
立委黃國書(中)今天在台中市南區江川公園，參加一場公益活動。記者宋健生/攝影

中華民國運彩公會理事長、也是民進黨台中市黨部黨代表的何昱奇，今(11)日公開力挺立委黃國書參選連任，並建議黨中央將黃國書納入進行全民調

何昱奇指出，隨著年底立委選戰即將進行提名作業，台中市第六選區的民進黨基層，十分擔心區域陷入分裂危機，雖然民進黨在南投立委補選中驚險勝出，但仍然應該還是要在全台各地保持高度警戒，最近還出現台中市第六選區民進黨任何人皆能勝任話語，出現板塊綠大於藍的言論。

何昱奇提醒，剛剛才結束的南投立委補選，藍營林明溱當時所犯的錯誤就是輕敵且棄民調，用徵召方式，造就敗選的最好的案例。

何昱奇以民進黨代表的身份表示，在民主自由的台灣，大家都有發言的權利，支持自已內心的候選人，本來就是天經地義，或是反對誰參選也同樣該尊重。

但究竟是否該禮讓黃國書立委，應該由第六選區的選民民調決定，其個人本質魅力如果獲得選區多數選民認同，那應該尊重多數，給他一次機會，好好用服務鄉親來救贖年輕威權時代的錯誤。

黃國書今天在台中市南區江川公園，參加一場公益活動時，面對媒體的詢問，表示感謝各界支持，但他目前不便表示任何意見，只希望持續做好服務選民、造福鄉里的工作。

黃國書說，他現在是自由球員，不是想上場就能上場，只要球隊能夠獲勝，當打擊教練也行，所以只要能幫民進黨打贏選戰，在哪一個位置並不重要。

面對2024年總統和立委選舉，民進黨即將啟動提名機制。其中在台中第六選區(東、南區)的現任立委黃國書，因線民事件宣布退出民進黨及不連任立委，面對國民黨立委人選的來勢洶洶，加上近來民進黨內不斷出現隔空放話，何昱奇主動呼籲黨中央正視問題的嚴重性。

中華民國運彩公會理事長何昱奇公開力挺立委黃國書參選連任。記者宋健生/攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇公開力挺立委黃國書參選連任。記者宋健生/攝影

民進黨 黃國書 民調

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