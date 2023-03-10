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勞動部：勞保基金從未用於護盤 絕不損及勞工權益

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁日前稱，明年將挹注1000億元給勞保基金，民眾黨立院黨團今（10）日指出，政府不願進行勞保年改，把「撥補」當作拯救勞保的萬靈丹。對此，勞動部回應，勞金局積極辦理勞工保險基金及勞工退休基金的投資運用，從未提供資金予國安基金，且依規定，若國安基金有借用，盈虧也都歸屬國安基金，並須支付利息，絕不會損及勞保及勞退基金

民眾黨指出，根據勞保局精算，勞保基金財務嚴重惡化，2024年赤字約1303億元、2028年缺口將膨脹到2360.6億，即使各界頻頻示警，執政黨依舊不為所動，把「撥補」當作拯救勞保的萬靈丹。中央無心改革，挖東牆補西牆，每年投入上千億為勞保「續命」，但眾人皆知，勞保年金隨時可能提前破產。

對此，勞動部表示，勞動基金運用局一向本於專業，積極辦理勞工保險基金及勞工退休基金的投資運用，從未提供資金予國安基金。另依據「國家金融安定基金設置及管理條例」規定，國安基金若向勞保及勞退基金借用資金時，盈虧均歸屬國安基金，且須支付以台灣銀行二年期定期存款利率加0.625個百分點利息，因此絕不會損及勞保及勞退基金。

另外，有關勞保基金的投資績效，勞動部說，新制勞工退休基金運用績效宜從長期觀察，新制勞退基金自2005年成立以來，縱使經歷多次金融危機，平均年化報酬率仍有4％，長期投資績效穩健，且回顧2019-2022年，新制勞退基金績效在6.94％～11.45％。勞工退休基金是勞工退休的經濟生活保障，本金不會受到市場波動影響，收益部分也有銀行二年定存利率的保證收益，勞工權益絕對受到保障。

最後，勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，政府會負最後支付責任。為維持基金穩定，政府明(113)年已規劃提高撥補金額至1,000億元，未來仍會持續辦理。另各界針對勞保制度所提意見，勞動部持續蒐集、溝通，在兼顧保障目的、公平性及財務負擔的原則，尋求共識，確保勞工長長久久領到老。

勞保基金 國安基金 勞退基金

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