蔡總統參訪建大輪胎 將持續推動企業轉型

總統蔡英文今（10）日上午協同秘書長林佳龍、經濟部次長林全能等人前往員林的建大工業股份有限公司（2106）參觀輪胎產業的相關生產、技術與運用。

總統抵達後，首先聽取由建大輪胎董事長楊啟仁所作的公司簡報，之後在建大輪胎總裁楊銀明、董事長陪同下參觀輪胎相關製程，對於建大的歷史、未來展望有深刻的了解。

楊啟仁表示，建大從彰化員林一家腳踏車內外胎小廠起家，歷經自行車胎、摩托車胎、工業車胎到汽車胎，至今已是四角鼎立的生產模式。建大一直奉行著『立足台灣、放眼全球』的政策，在歐、美、中、台都有研發中心，配合當地消費者習慣進行產品設計與研發，而最重要最精密的技術都留在台灣的全球研發本部。

總統表示，建大不僅是在台灣，在國際上也是知名廠商，像是捷安特及美利達（9914）也都是有跟建大進行合作，很多世界頂尖的車隊，它們也都是使用建大輪胎。建大是全球產業供應鍊的優秀企業，在疫情期間，全球面臨供應鏈不穩、成本飛漲的挑戰，建大輪胎不僅能穩定經營，更是逆勢成長，展現出台灣企業堅強的韌性。

蔡總統更表示，為了因應後疫情時代的挑戰，行政院團隊已經公布產業及中小企業升級轉型計畫，政府將會繼續協助中小企業進行轉型，讓企業能夠進行智慧化、低碳化的升級，並持續推動淨零轉型。感謝建大對於政府政策的配合，如節能減碳部份建大都有優質的表現，建大在從環保原料到節能減碳上都有傑出的表現，是台灣企業的重要典範。