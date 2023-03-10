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穎漢工具機展秀實力 訂單能度3~4個月

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2023年台北國際工具機展(TIMTOS)開展中，穎漢積極搶攻全球自動化商機，在工具機展上大秀包括彎管機、管端成型、雷射管切、雷射板切、工具機、機械手臂及無人搬運車等全自動化生產線設備；穎漢表示，目前訂單能見度約3～4個月，今年力拚全年轉盈。

穎漢集團橫跨AI智慧全自動化設備、綠能及建築等產業，2019年以來因美中貿易戰及疫情影響，連續出現虧損，但從去年下半年開始，已陸續回穩，去年第3季單季已經轉虧為盈。

穎漢去年營收7.6億元，較2021年8.2億元微幅衰退；今年1月雖然工作天數減少，但單月營收0.67億元，年增2.91％，2月營收0.71億元，年增52.12％，是4年來同期最高。

以去年營收來源比重來看，全自動化生產設備約占比66％、工具機占比15％，主要市場分布在全球，因疫情及保護主義的因素，銷售地區各洲比重相當，其中，北美占比20％、台灣占比17％、大陸占比15％、土耳其占比13％及印度占比10％。

中國大陸2月PMI來到52.6，大幅優於市場預期，且中國工具機產業將受惠去年12月解封後工業生產需求，有助提早結束下行週期。另外，日本工具機協會(JMTBA)各地區出口訂單金額中國地區在去年8月已經提前轉正，歐元區/美國到去年12月轉正。

穎漢認為，中國市場在今年因疫情解封下，產業需求將會有一定的回升，自動化設備需求將有增無減，而美國市場持續受惠於半導體等應用成長及製造業回歸美國等帶動，AI自動化設備的資本支出勢在必行，穎漢的訂單能見度已經提高到3～4個月，今年營運表現有望是美中貿易戰及疫情以來最佳表現。

穎漢以四大技術產品協助客戶提升生產效率，本次工具機展展出的手臂多工AI智能自動化產線是穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，穎漢表示，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到AI智慧製造。

另外，本次展出的雷射切割機比傳統沖切機械有加工速度快、精度高的特性，可高靈活性切割各種工件，也無需二次加工，可以縮短加工時；無人搬運車也是展出重點之一，利用5G通訊技術，實現「無人載具」的無線通訊優勢與運載能力，來串聯多個單工作站之間的生產物件與資訊傳遞，達到無人化工作現場的完整狀態。

工具機

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