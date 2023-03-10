政府打炒房 房仲：「這1箭」屋主鬆動了 改海外投資

德載國際不動產執行長曾意婷說，受政府打炒房祭出央行升息、平均地權修法通過等因素，國內房市買賣在去年下半年明顯下降，國外置產、移民再度成為熱門話題，尤其在平均地權修法後，不少屋主鬆動了，願意以稍低價格出手國內房產，轉而投資海外。

根據六都的地政局發布買賣移轉棟數顯示，今年1月六都共1萬2613棟，月減38.4%，年減47.5%，創下近4年來新低，其中去年一枝獨秀正成長的台中市，受交屋潮暫退影響，今年一月僅2666棟，較去年12月的4920棟少一半，月減45.9%。

曾意婷說，在對岸20大後，兩岸情勢緊張，以及「平均地權條例」修正案通過，國外置產、移民又成為熱門話題，她在去年就接到不少客戶詢問海外置產相關事宜，有的客戶在台灣有5、6處房產，去年興起想賣掉部分房產，在平均地權修法後意願鬆動了，願意以稍低的價格出手。

曾意婷分析，想要在國外置產者，有部分是考量退休、孩子就學，決定要新一輪的資產配置，他們通常會在不同城市購產，鎖定匯率相對穩定、貨幣走勢相對強勢、房屋需求高（租金高）的國家，美國就是詢問度很高的熱門區域。

曾意婷說明，德載國際不動產看好這股商機，插旗台中，在全國大飯店一樓設置第一個美式體驗VIP Lounge，透過懂得稅務、理財與建築的專家組成不動產經紀人團隊，與當地職業會計師及財務顧問合作，可簡化、E化房產交易過程，提供置產美國、加拿大一條龍服務。