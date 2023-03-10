中部服務業有近七成出現缺工危機 六成二計畫開缺徵才

解封不到半年，服務業業績快速回升，但也對於疫情期間因為從業人員流失，導致人力吃緊的服務業造成莫大挑戰，1111人力銀行調查發現，中部地區的服務業有近七成出現缺工危機，六成二已計畫開缺徵才。

每逢假期全台的景點、餐廳總是人滿為患，顯示內需市場快速復甦，然而在迎接爆發式消費的同時，吃緊的人力，已經成為服務業的一大困境。

關心產業人才需求趨勢，1111人力銀行今(9)日在台中金典酒店舉辦「聚焦中台灣服務業缺工解方」論壇，深入探討，在少子化的衝擊下，服務業要如何吸納人才，活動吸引超過200家企業人資到場聆聽分享。

根據據1111人力銀行調查發現，中部地區的服務業有近七成七，對於今年的景氣抱持正面態度，和目前針對全台各產業的調查結果，有六成七正面看待景氣相比，可以看出服務業對於今年景氣的預測更加樂觀。

而在消費力道的帶動下，業績已經回復到疫情前水準的服務業有51.6%，其中包括18.8%業績比疫情前更好。

解封不到半年，服務業業績快速回升，但也對於疫情期間因為從業人員流失，導致人力吃緊的服務業造成莫大挑戰，調查顯示中部地區的服務業有近七成出現缺工危機，六成二已計畫開缺徵才。

進一步交叉分析，中台灣的服務業中，徵才意願最高是餐飲業，其次是飯店旅宿以及運輸物流。

有意徵才的企業，最缺乏的人力類型是基層人員95.5%，與基層主管22.4%，最急徵的職務則為餐飲外場45.5%、餐飲內場44.3%、櫃台接待人員23.4%、門市銷售人員22.1%及儲備幹部16.4%。

1111人力銀行公關經理李頂立表示，人才荒一直是產業界最迫切需要解決的問題，如何協助企業在大缺工的時代取才、留才，1111人力銀行自去年10月起舉辦一系列產業論壇，為產業攬才提供解方。

李頂立分析，從經濟部統計處最新公布的數字看出，2022年底解封後，服務業的營業額高速成長，2022年12月餐飲業的營業額創下有史以來的新高875億元，足足是三級警戒期間的2.3倍。

零售業的營業額也不遑多讓，從三級警戒期間的2,664億元，攀升至4,030億元，同樣寫下新高紀錄。服務業的營業額出現爆發式的成長，歡欣鼓舞之餘，緊接著要面對的，就是龐大的人力缺口。

目前1111人力銀行包含餐飲業及一般服務業，合計有23.6萬個工作機會數，相比三級警戒期間的低迷，工作機會數成長幅度高達80%，大量的職缺開出，都有待更多人力填補。

而在中台灣，產業更是百花齊放，近期由中部縣市首長共同發起「中台灣區域治理平台」，串起中部生活圈，引進投資，發展休閒旅遊帶動經濟、產業、農產品促銷與交通建設，成功串連中台灣。

在「投資台灣三大方案」中，投資台中的廠商達到234家，投資金額新台幣2,816億元，在重大建設利多帶動下，發展前景看好，去年第4季台中就囊括全國11項經濟指標奪冠，景氣相對活絡。

而連續舉辦四屆的台中購物節，登錄消費金額屢創新高，帶動台中在地經濟產值大約468.21億元，創造的總體經濟效益近675.29億元，其中餐飲類的消費金額成長約30%，旅宿類金額也成長11%，暢旺的消費力道，也帶動了服務業對人力的需求。

調查顯示，中部服務業徵才的主因，有填補疫情期間流失人力50.3%、例行性徵才29.5%、業務量/工作量增加25.7%，以及旺季人力需求22.3%。

為了留下人才，73.6%的企業規劃加薪，平均調薪幅度6.6%。此外還有不少福利，包括供餐31.3%、激勵獎金29.7%、留任獎金24. 9%、彈性工時24.3%以及獲利分紅21.8%。

產業界從薪資、福利、工時等不同面向多管齊下，但缺工現況難解，業者自評主要原因在於青年就業意向改變、輪班、工時長、薪資低。

李頂立表示，疫情期間服務業的從業人員，工時、薪資雙雙縮水，許多人撐不下去選擇轉職，隨著邊境解封，產業復甦，需要大量的人力投入，因此帶動調薪的力道。

主計處統計，2022年以內需型的「其他服務業」薪資成長最強勁，成長幅度達到6.42%，疫情受創最嚴重的住宿及餐飲業，薪資成長也有5.08%的水準，超越過去薪資成長最明顯的金融、不動產等行業。

李頂立分析，服務業是需要與人接觸互動的行業，需要高度的熱誠，也因為產業性質，往往需要長時間提供服務，因此造就需要輪班、假日工作的特性，與年輕世代重視生活工作平衡的需求容易有衝突。

建議企業可以重新進行職務設計，以彈性的工作時間拆分不同的服務時段，減少長時間待命的狀況。

目前已經有許多業者在作業流程中加入數位新科技，諸如線上點餐、機器人送餐、智能客服等，重新調整人力的配置。同時也建議企業，在調高薪資之外，同時賦予員工工作上的成長願景，為工作創造成就感，才能有效留才。

李頂立表示，運用數位力轉型，是服務業的必修課題，1111人力銀行和「科技島」社群網站合作，集結專家學者共同開設免費線上課程 (https://www.1111.com.tw/ 200493/)。

第一場將由智合科技總經理李忠軒於3月16日線上開講，傳授ChatGPT魔法咒語，教導廣大的上班族如何下對指令，把挑戰化為轉機。

後續還有台大資工系副教授陳縕儂、連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、知名Youtuber科技旅人毛巾、核果智能科技執行長李厚均以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，只要登入1111會員即可免費報名上課。

為掌握第一手科技新知，「科技島」社群網站專訪葳格國際學校總校長李海碩，以及AI人工智慧協會理事蔡宗翰博士，透過影片分享最近火到不行的ChatGPT正在如何改變世界，歡迎上班族點閱觀看。

為了解中台灣服務業缺工現況，1111人力銀行特設計「中台灣服務業缺工調查」問卷，調查期間自2023年2月20日至3月3日，針對1111人力銀行的企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數990份。