今年連假多！勞工於連假到職怎麼保勞保 勞動部教一招

依規定，雇主須於勞工到職日，為勞工加保勞保。由於今年連假特別多，勞保局也休假，勞工若恰巧於連假期間到職，雇主無法馬上為勞工加保，勞工權益會受影響嗎？勞動部表示，不會。

勞動部表示，勞工若於連假期間、或是於公務機關未上班期間到職或離職，只要雇主最遲於次一上班日將加（退）勞保申報表及到職證明文件送交或郵寄保險人者，其保險效力之開始（停止），自勞工到（離）職之當日起算。

勞動部舉例，某勞工於2月27日周一上午9點到職，因當日是政府機關調整休假日，接著又是2月28日國假，勞保局接連放假，只要雇主於勞保局次一上班日，即3月1日周三，將勞工加勞保之申報表及到職證明文件送交或郵寄勞保局，該名勞工參加勞保的保險效力係自到職當日零時起算，可獲得勞工保險給付權益保障。

勞保攸關勞工包括老年給付、生育給付、傷病給付、失能給付等權益，勞工若無於到職日投保，等於晚了幾天投保，萬一在未投保期間發生事故，難獲得保障；長期來講，難免會影響到日後領取各項給付金額。

為保障勞工經濟生活安全，依《勞工保險條例》規定，投保單位應於其所屬勞工到（離）職之當日，向保險人（勞工保險局）申報加（退）保，其保險效力之開始（停止），自申報加（退）保之當日起算。

勞動部提醒，為便利雇主辦理加（退）保，勞保局已提供更多元且彈性的申報方式，針對勞工於假日到（離）職情形，網路申辦單位可即時透過勞保局「e化服務系統」辦理加（退）保外，亦可於勞工預定到（離）職日起前10日內，線上預辦到（離）職日加（退）保，不受假日或夜間影響，雇主可多加利用。