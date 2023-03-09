AWS持續擴展全球雲端基礎設施 助力台灣企業上雲出海

Amazon Web Service(AWS)2022年在中東、歐洲、亞太等地區推出5個區域（Region）及15個可用區域（Availability Zone）後，2023年初又在亞太地區推出墨爾本區域，持續拓展全球雲端基礎設施。

AWS公布，截至目前為止，AWS在全球共有31個地理區域和99個可用區域，並已公佈計畫在加拿大、以色列、馬來西亞、紐西蘭和泰國新建5個區域和15個可用區域，為全球客戶提供服務，也成為眾多台灣企業運用雲端開拓海外業務的首選雲端基礎設施和雲端服務供應商。

AWS表示，以不斷擴展的全球雲端基礎設施能夠建立全球統一的業務部署，讓客戶可以根據不同的業務型態選擇AWS的區域和可用區域，滿足企業在不同地區的業務需求並在全球部署工作負載，以更低延遲建構、運行更接近終端用戶的應用程式。

AWS全球基礎設施也包括AWS Local Zones（本地區域）及AWS Wavelength區域。AWS Local Zones部署在靠近人口密集的都會區，以提供終端用戶更低延遲的體驗。首批在美國設立的16個Local Zones已於2022年12月16日完成設置，全球26個國家/地區32個城市的Local Zones也在部署中。其中位於台北的AWS Local Zone也於2022年10月正式啟用，讓企業更近距離地為終端用戶或本地端資料中心部署毫秒級延遲的應用。而在AWS Wavelength區域，客戶則可利用電信商的5G網路，為其應用程式提供超低延遲服務。截至目前，AWS在全球共有32個Local Zones、29個Wavelength區域以及超過410個網點。