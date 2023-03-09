快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

AWS持續擴展全球雲端基礎設施 助力台灣企業上雲出海

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Amazon Web Service(AWS)2022年在中東、歐洲、亞太等地區推出5個區域（Region）及15個可用區域（Availability Zone）後，2023年初又在亞太地區推出墨爾本區域，持續拓展全球雲端基礎設施。

AWS公布，截至目前為止，AWS在全球共有31個地理區域和99個可用區域，並已公佈計畫在加拿大、以色列、馬來西亞、紐西蘭和泰國新建5個區域和15個可用區域，為全球客戶提供服務，也成為眾多台灣企業運用雲端開拓海外業務的首選雲端基礎設施和雲端服務供應商。

AWS表示，以不斷擴展的全球雲端基礎設施能夠建立全球統一的業務部署，讓客戶可以根據不同的業務型態選擇AWS的區域和可用區域，滿足企業在不同地區的業務需求並在全球部署工作負載，以更低延遲建構、運行更接近終端用戶的應用程式。

AWS全球基礎設施也包括AWS Local Zones（本地區域）及AWS Wavelength區域。AWS Local Zones部署在靠近人口密集的都會區，以提供終端用戶更低延遲的體驗。首批在美國設立的16個Local Zones已於2022年12月16日完成設置，全球26個國家/地區32個城市的Local Zones也在部署中。其中位於台北的AWS Local Zone也於2022年10月正式啟用，讓企業更近距離地為終端用戶或本地端資料中心部署毫秒級延遲的應用。而在AWS Wavelength區域，客戶則可利用電信商的5G網路，為其應用程式提供超低延遲服務。截至目前，AWS在全球共有32個Local Zones、29個Wavelength區域以及超過410個網點。

雲端服務 馬來西亞

延伸閱讀

亨泰光挾返校商機 2月營收創同期新高、年增二成

泰源幽谷遇颱風豪雨就坍塌 劉櫂豪爭取4.3億設隧道

創意、世芯 商機暴衝 全球AI算力競賽

周日到下周一大幅度轉冷恐達冷氣團 專家喊話禦寒準備

相關新聞

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

隨著COVID-19疫情趨緩，疫情指揮中心今宣布自3月20日起輕症改為「0+n」自主健康管理，免通報也免隔離。勞動部說，...

輕症確診免隔離防疫險賠不賠？ 金管會：需要時間討論

政院與疫情指揮中心今拍板，自3月20日起，確診隔離從「5+N」改為「0+N」，同時修正通報條件，輕症將免通報、免隔離。針...

談服務業大缺工 商總：加薪找不到人、年輕人不愛輪班

全國商業總會秘書長劉守仁今（9）日表示，交通部觀光局估今年來台旅客估達600萬人次，政府對於觀光復甦也持正面態度，但是相...

3月20日新冠輕症免通報 產險業者：不等於免理賠

行政院長陳建仁今（9）日宣布快篩陽性輕症自3月20日免通報、免隔離，防疫險對於輕症也可望可免理賠，意味著產險業總算可鬆一...

找嘸人！中台灣服務業7成喊缺工 6成2開缺搶才

全台服務業疫後復甦急徵人，中部也不例外，1111人力銀行今天發布中台灣服務業缺工調查指出，中部地區服務業業績衝新高， 7...

白話財經EP101｜孫明德總經時間 日本央行換總裁 貨幣政策會改變嗎

自2013年擔任日本央行總裁至今的黑田東彥將於今年卸任，繼任者是經濟學者植田和男，日幣即將告別「異次元」寬鬆趨勢？還是會維持10年來一貫的低利率貨幣政策呢？ 本集白話財經邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，從日本央行總裁的更迭來談貨幣政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦