人力銀行聚焦中台灣 討論服務業缺工解方

每逢假期全台的景點、餐廳總是人滿為患，顯示內需市場快速復甦，然而在迎接爆發式消費的同時，吃緊的人力，已經成為服務業的一大困境。1111人力銀行今天在台中舉辦論壇，聚焦中台灣，討論服務業缺工解方。

1111人力銀行公關經理李頂立表示，從經濟部統計處最新公布的數字看出，2022年底解封後，服務業的營業額高速成長，2022年12月餐飲業的營業額創下有史以來的新高875億，足足是三級警戒期間的2.3倍，零售業的營業額也從三級警戒期間的2,664億，攀升至4,030億，同樣寫下新高紀錄。目前1111人力銀行包含餐飲業及一般服務業，合計有23萬6千個工作機會數，相比三級警戒期間的低迷，工作機會數成長幅度高達80%，大量的職缺開出，都有待更多人力填補。

全國商業總會秘書長劉守仁表示，交通部觀光局估今年來台旅客估達600萬人次，政府對於觀光復甦也持正面態度，但是相較疫情前約1100萬人次，仍有極大差異，所以第一線的小黃司機們仍覺得旅客還沒進來，且旅宿業缺工最嚴峻，許多雇主已坦言就算加薪也找不到人，因為年輕人多數不願意從事輪班工作。另一方面運輸業、物流業都找不到人，不應該只靠民間企業自行找人，政府應該帶動輔導擁有專業駕駛執照的退伍人員轉職等，才能有實質效果。

而在中台灣，產業更是百花齊放，近期由中部縣市首長共同發起的「中台灣區域治理平台」，串起中部生活圈，引進投資，發展休閒旅遊帶動經濟、產業、農產品促銷與交通建設，成功串連中台灣，在「投資台灣三大方案」中，投資台中的廠商達到234家，投資金額新台幣2,816億元，在重大建設利多帶動下，發展前景看好，去年第四季台中就囊括全國11項經濟指標奪冠，景氣相對活絡。

交通部觀光局旅宿組組長黃易成表示，服務業中以旅宿業缺工狀況最嚴峻，過去3年因為防疫旅館關係,要找回離職員工確實有困難，觀光局在協助募才部分，包括前進校園紮根，向畢業生說明投入旅宿業的職涯規劃與願景，希望有足夠的優質人力支撐起台灣的觀光產業。