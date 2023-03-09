史瓦帝尼總理戴克禮率團 參訪中油桃園煉油廠

史瓦帝尼總理戴克禮代表團一行來台訪問，今（9）日至台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠參訪，瞭解儲油槽設施之運作情況，由董事長李順欽接待，熱烈歡迎史國代表團到訪，同時分享台灣中油多年煉製經驗及能源轉型的未來發展方向。

此次史國總理訪問團，主要是參訪汽油儲槽與相關灌裝設施，李順欽特別親自接待。並表示，兩國自1968年建交以來經常互訪，在國際舞台上亦是互相支持的堅定盟友，相信本次戴克禮總理帶領的經濟內閣成員，在參訪之後更能了解擁有儲備油槽對於經濟穩定發展的重要性，此行亦有助於深化未來兩國在經濟領域的合作。

李順欽同時致贈戴克禮總理出磺坑頓鑽機簽約筆及名片座，象徵兩國歷久彌新的合作歷程，同時分享台灣中油未來致力淨零碳排及能源轉型之心得，期有助兩國未來更進一步合作，達成雙方互惠共榮的目標。

台灣中油表示，桃園煉油廠於民國66年4月開台正式生產，廠區內有各類型的煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備區，並建有完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，目前擔負台灣中、北部汽、柴油供應重任。