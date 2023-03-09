史瓦帝尼總理戴克禮率團 參訪中油桃園煉油廠
史瓦帝尼總理戴克禮代表團一行來台訪問，今（9）日至台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠參訪，瞭解儲油槽設施之運作情況，由董事長李順欽接待，熱烈歡迎史國代表團到訪，同時分享台灣中油多年煉製經驗及能源轉型的未來發展方向。
此次史國總理訪問團，主要是參訪汽油儲槽與相關灌裝設施，李順欽特別親自接待。並表示，兩國自1968年建交以來經常互訪，在國際舞台上亦是互相支持的堅定盟友，相信本次戴克禮總理帶領的經濟內閣成員，在參訪之後更能了解擁有儲備油槽對於經濟穩定發展的重要性，此行亦有助於深化未來兩國在經濟領域的合作。
李順欽同時致贈戴克禮總理出磺坑頓鑽機簽約筆及名片座，象徵兩國歷久彌新的合作歷程，同時分享台灣中油未來致力淨零碳排及能源轉型之心得，期有助兩國未來更進一步合作，達成雙方互惠共榮的目標。
台灣中油表示，桃園煉油廠於民國66年4月開台正式生產，廠區內有各類型的煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備區，並建有完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，目前擔負台灣中、北部汽、柴油供應重任。
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世代表團曾於去年十月前來桃園煉油廠參訪，代表團成員對儲油槽運作留下深刻印象。本次戴克禮總理是首次訪台，亦對參訪桃園煉油廠表達高度興趣，經濟部與外交部因此特別安排這趟行程。
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