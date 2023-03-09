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政院修正專利法、商標法 重建專利商標案件救濟制度

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
經濟部智慧財產局長洪淑敏今在行政院會後記者會說明修法內容。圖／行政院提供
經濟部智慧財產局長洪淑敏今在行政院會後記者會說明修法內容。圖／行政院提供

行政院會今通過「專利法」、「商標法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。經濟部指出，為回應產業建言，與國際接軌，這次修正專利法及商標法，將重新建構一套迅速、專業的專利商標救濟制度，並建立商標代理人管理機制。

此次修法除了將成立專責審議複審及爭議案件的獨立單位，複審案或爭議案的審議，由審議人員3人或5人合議，並導入言詞審議、預備程序，使審議程序更嚴謹。為提升救濟時效，草案明定對審議決定不服者，應逕提訴訟，免除訴願程序。

草案也新增設立「複審訴訟」及「爭議訴訟」的特殊訴訟。經濟部指出，釐清專責機關就爭議案所為審議決定，屬私權爭執的行政裁決程序，對權利有爭執者，應以他造當事人為被告，提起「爭議訴訟」，由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序。

對複審案審議決定若有不服，提起「複審訴訟」，為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，一併由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序；終審法院則由最高行政法院改為最高法院。

草案明定，專利爭議訴訟事件，將採律師或專利師強制代理；同時設計專利的優惠期期間，由現行6個月放寬為12個月。現行商標異議程序，有97%案件是針對商標相對不得註冊情形提起爭議，這次修法廢除異議程序，另配套將絕對不得註冊事由者，放寬至「任何人」均可申請評定，配合申請審查階段可接受第三人意見書，有效降低異議公眾審查機制的需求。

經濟部表示，未來完成立法程序後，可節省專利商標案件救濟時間及成本，有助早日解決紛爭，並藉由落實商標代理業務管理，保障商標申請人權益，有利產業發展，營造更切合產業需求的智慧財產權保護環境。

商標 經濟部 民事訴訟

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