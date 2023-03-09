資安成顯學 商研院推「資安與雲端架構工程師養成班」

近來資安議題備受關注，商研院數位創新學院規劃「資安與雲端架構工程師養成班」，課程內容以培育「雲端、資安、網路」人才，亦配合勞動部【112年產業新尖兵計畫】課程，符合資格者學費全免，即日起開放報名。

商研院指出，資安即國安，為提升國家資安科技能力，數位發展部轄下行政法人資安研究院已於2023年初成立，初期規模約180人。招募人才除了資安卓越中心、國家資通安全會報技術服務中心等，也會對民間招募人才，皆須通過專業考試後進用，勢必將造成一波資安人才搶奪戰。

此外，資安問題也是一個不斷變化和進化的領域，企業和個人需要不斷學習和掌握最新的技術和趨勢，才能夠更好地保障自己的資訊安全。

商研院表示，「資安與雲端架構工程師養成班」目標使學員們能學習到資訊安全、雲端架構、系統管理技術等不同面向的專業知識與技能，並透過團隊分工以及專題實做的方式讓學員了解業界運作模式，將實際所學之技能應用在實務上，以期在結訓後能夠順利就業。

報名不限科系背景，系統化設計課程，由淺至深磨練職場所需技能，並安排履歷健檢與模擬面試，將學習成效最大化。且本課程取得勞動部產業新尖兵計畫的補助，已邁入第四梯次，前幾梯課程平均就業率超過95%，並有學員從潛水教練成功轉職為虛擬化工程師，自即日起開放報名，符合參訓資格者勞動部將全額補助學費，每月另享學習獎勵金8,000元，名額有限。

「資安與雲端架構工程師養成班」上課時間為：4月12日~8月11日，周一~周五，受訓名額有限，詳細課程內容請參考課程網址https://reurl.cc/pLxK8a，或電洽：(02)7707-4973 劉小姐。