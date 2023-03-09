政院通過專利法、商標法 修法重點一次看

行政院會今（9）日通過經濟部擬具的「專利法部分條文修正草案」、「商標法部分條文修正草案」，其中更有三大亮點，從原本的四級四審改為三級三審，將可節省六個月的訴訟時間，再來就是公親變事主的狀況也會消失，新增「複審訴訟、爭議訴訟」特殊訴訟類型；爭議訴訟以舉發人或專利權人為訴訟之原被告 (不再以智慧局為被告)，最後就是由現行「行政訴訟」改採準用「民事訴訟」。

經濟部指出，為回應產業建言，與國際接軌，本次修正專利法及商標法，將重新建構一套迅速、專業的專利商標救濟制度，並建立商標代理人管理機制。未來完成立法程序後，可節省專利商標案件救濟時間及成本，有助早日解決紛爭，並藉由落實商標代理業務管理，以保障商標申請人權益，有利產業發展，營造更切合產業需求的智慧財產權保護環境。

一、重新建構專利商標案件救濟制度之「專利法」及「商標法」部分條文修正草案，重點如下：

(一)成立專責審議複審及爭議案件之獨立單位：參考外國專利商標救濟制度，於專責機關內成立「複審及爭議審議會」，專責審議專利及商標案件，並明定相關配套授權依據。

(二)重新建構專業、效率且嚴謹之審議程序：為強化專利商標爭議案件之程序保障，並兼顧時效，複審案或爭議案之審議，由審議人員3人或5人合議為之，並導入言詞審議、預備程序，且於審議程序中適度公開心證及審議終結通知等作法，使審議程序更為嚴謹。

(三)對審議決定不服，逕提訴訟，免除訴願程序：複審及爭議案件經專責單位審議，在嚴謹及專業之審議程序，確保當事人程序保障下，為提升救濟時效，明定對審議決定不服者，應逕提訴訟，免除訴願程序。

(四)創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟：釐清專責機關就爭議案所為審議決定，係屬私權爭執之行政裁決程序，對權利有爭執者，應以他造當事人為被告，提起「爭議訴訟」，由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序；對於複審案審議決定有不服，提起「複審訴訟」，為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，亦一併由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序；終審法院由最高行政法院改為最高法院。

(五)專利爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理：專利爭議訴訟事件具高度技術專業及法律專業，為配合智慧財產案件審理法之修正，保護當事人權益，促進審理效能，明定專利爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理；專利或商標爭議訴訟或複審訴訟之上訴審事件，亦採強制律師代理。

(六)放寬設計專利之優惠期期間為十二個月：為促進設計產業發展，並與國際調和，設計專利申請案之優惠期，由現行六個月放寬為十二個月。

(七)廢除商標異議程序：現行商標異議程序有97%案件係針對商標相對不得註冊情形提起爭議，與申請評定之事由高度重疊，爰廢除異議程序，另配套將絕對不得註冊事由者，放寬至「任何人」均得申請評定，配合申請審查階段可接受第三人意見書，以有效降低異議公眾審查機制之需求。

另外，規範商標代理人之「商標法」部分條文修正草案，修正重點則是，首先，增訂加速審查機制，回應外界取得商標權利之急迫需求。其次，另為完備充任商標代理人的資格條件，賦予商標專責機關進行登錄管理及授權訂定相關管理辦法，以保障商標申請人之權益。第三，增訂適格的申請人主體、簡化申請廢止商標註冊及至海關侵權認定等程序，落實法規鬆綁等實務需求。

經濟部也強調，透過此次修法後，將能大幅加速審查機制，並且滿足企業加速取得註冊商標的需求，經濟部智慧財產局長洪淑敏說明，過往的案件量每年都將近10萬件以上，在審查人力有限的狀況下，企業又有急迫性將會影響商標布局，未來也會倒數加速審查機制，可彈性因應企業即時取得權力的需求。

另外，洪淑敏也提到，修正後的商標法也將會解決商標代理人無法可管的困境，將會明定執業登陸要件、被至商標代理人名簿那管，完善代理人管理制度，今日通過行政院會送入立法院後審議，期盼能夠在本會期儘速三讀通過。