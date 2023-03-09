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服務業節能補助 商業司：目標助7,000家企業設備更節能

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
商業司長蘇文玲預估，一般企業從從申請、添購到施工需要兩週時間，預計接下來申請量會更多。記者鍾泓良攝影
商業司長蘇文玲預估，一般企業從從申請、添購到施工需要兩週時間，預計接下來申請量會更多。記者鍾泓良攝影

經濟部商業服務業節能補助方案本月1日開放受理受理。商業司今（9）日說明會時預估設備汰換補助可協助約7,000多家企業導入節能設備；系統節能專案則可有逾60家落實系統化節能改善。

商業司1日提出「設備汰換補助」及「系統節能專案」兩項補助方案，申請期間為3月至12月31日。商業司補充，如果廠商是在今年1、2月更換設備，也可以憑藉收據來申請。

商業司表示，「節能設備汰換」補助協助企業汰換營業場所老舊空調設備與照明燈具。空調項目以以能源效率1級產品，產品廠牌、型號以能源局「能源效率分級標示管理系統」網站載明者為限，補助上限為20萬元；照明燈具限LED之發光二極體平板燈具、室內照明燈具、辦公室及營業場所燈具等，以5萬元為限。

「系統節能專案」適用於營業場域較大節能設備較多元的業者，結合能源技術服務業者（ESCO），導入能源監管系統及系統化改善能源耗損，每案可補助三分之一金額、以500萬元為上限。

開放一周以來，商業司長蘇文玲表示，目前已有80件設備汰換進來申請，其中申請汰換空調佔多數；而因為系統節能須與ESCO廠商合作擬定節能計畫，因此尚無申請量。

她補充，商業司向空調、照明設備業者了解，一般企業從從申請、添購到施工需要兩週時間，預計接下來申請量會更多。

據商業司規定，業者提供最近一期電費單，確保所添購設備、系統改善確實是供經營使用。另外，商業司也提醒，申請補助業者不可有解散或歇業情事；不可重複受領其他補助，否則將會撤銷補助，並追回已撥付全部或部分補助。

商業司說明，商業司會留意企業營運狀況，但若是停業則不受此限。商業司補充，雖然設備汰換補助屬於「實報實銷」，但商業司也會派員稽查，確認申請廠商在3月至年底的補助期間無歇業狀況。

但商業司也坦言，小型、微型店家汰換速度快，因此商業司也思考，若前一手店家將節能空調設備在頂讓時留給下一手店家節能效率仍在，但仍會避免異常狀況發生。

另外，廠商申請系統專案時若是進度嚴重落後恐面臨撤銷或廢止補貼，商業司說明，申請時會要求廠商繳交甘特圖，屆時就會按此緊盯施工進度，若廠商面臨不可抗力因素得以申請展延三個月。

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