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限購雞蛋數量是否會違法？ 律師：台電就不得拒絕供電給離島居民

聯合新聞網／ 方格子
缺蛋嚴重，北部消費者在賣場採購雞蛋常遇到架上缺貨。報系資料照／記者彭宣雅攝影
缺蛋嚴重，北部消費者在賣場採購雞蛋常遇到架上缺貨。報系資料照／記者彭宣雅攝影

【撰文・矮袋鼠律師】

一、粉絲問題來訊照登：

家裡賣蛋，最近中盤商給的數量沒有以前來得多，家裡希望能要求客人「不能只買蛋，還要購買其他商品」，也就是不能只有單買雞蛋而已，不知道這樣的規定有沒有違法？或是我可不可以限制客人買雞蛋的數量，我會不會違反公平交易法的壟斷？

二、矮袋鼠律師回覆：

1.謝謝你的來訊，想必雞蛋變少一定影響到你們家的生意了，作為愛逛全聯的人，我也發現我最近都買不到蛋了，在這個季節，大家都活得真不容易。

2.回應你的問題，要分成2個面向討論：

（1）有沒有違反民法？

到底可不可以拒絕只想單買雞蛋的客人消費呢？其實，民法一直有個原則，叫做「契約自由原則」，簡單來說，就是不管是老闆還是消費者，都可以自由決定要或不要跟眼前的人做交易，更白話來說就是，想賣誰或不想賣誰，老闆可以自由決定

當然，在某些特殊情況下，契約自由原則會受限制，例如台電不能因為成本考量，就拒絕供電給離島居民，這是因為一旦台電拒絕提供，將會違反公平正義，電力幾乎是現代人類生活的基礎，若因為成本考量就斷電，殊難想像。

但在您的案例中，其實您還是可以決定雞蛋要賣給什麼樣的客人，因為一般民眾並不會因為一天沒有雞蛋，就生活不下去，而且相關法規沒有做特別限制，因此，老闆對於客人，有自己的決定權

（2）有沒有違反公平交易法？

公平交易法第7條規定「獨占」，其實可以大致理解為壟斷，指的是在該區域內無競爭狀態或具有壓倒性地位，可以排除競爭者。

綜合大環境和您家裡的狀況判斷，並不是因為您家不賣才造成雞蛋數量銳減，而是大環境不好，才有狀況，所以請您不用擔心，您限量賣蛋的行為不會違反公平交易法喔

祝順心

（經當事人同意刊登）

作者：矮袋鼠律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：可以限制客人買蛋的數量嗎？要求客人不能只買雞蛋，會不會違法？｜矮袋鼠律師

雞蛋 台電

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