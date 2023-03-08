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台灣機械2月出口21.27億美元 機械公會：4月可望迎春燕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台北國際工具機展盛大展出，預期可創造20億美元以上訂單。記者宋健生/攝影
台北國際工具機展盛大展出，預期可創造20億美元以上訂單。記者宋健生/攝影

台灣機械公會今(8)日公布2月機械設備出口值21.27億美元，月減5.9%、年減18.7%，為自去年8月以來連續七個月衰退。不過，台灣機械公會仍樂觀預期，今年機械產業4月可望迎來春燕，全年產值與出口值力拚與去年持平。

台灣機械設備累計前二月出口值43.89億美元、年減22.0%；以新台幣計價1,334.35億元、年減14.5%。

台灣機械公會理事長魏燦文指出，去年下半年全球需求放緩、訂單下滑，因機械設備從接單到實際出口大約有3個月以上的遞延，因此今年第1季機械設備出口值明顯減少。

但適逢台北國際工具機展盛大展出，是台灣邊境解封後、也是今年全球首發的國際性工具機大展，海外買主與參觀者超過4,000人以上，目前廠商訂單洽談與接單情形熱絡，預期可創造20億美元以上訂單。

「台灣機械設備在全球極具性價比優勢，預料展覽可帶來許多商機！」魏燦文寄望3月工具機展之後，4月可以看到春燕，6月之後整體產業景氣可以復甦，並恢復到去年7月的出口光景。

機械公會統計，今年前二月機械出口值前三大，依序為：檢量測設備6.79億美元、占比15.5%，年增0.8%；電子設備6.16億美元、占比14.0%，年減25.8%；工具機4.05億美元、占比9.2%，年減10.4%。

今年前二月機械出口國前三大，美國擠下中國大陸排名第一，出口金額11.17億美元、占比25.4%；中國大陸9.44億美元、占比21.5%；日本3.53億美元、占比8.1%。

魏燦文表示，檢量測設備與電子設備仍為我國機械出口前兩大，因半導體產業的戰略地位重要，與相關電子產品逐漸去庫存化，儘管目前全球經濟景氣不明，但相對於其他機械設備而言，電子設備需求仍較為穩定，回升情況也較為明顯。

至於對美國與中國大陸出口部分，2月份整體機械出口仍呈現下滑，尤其對中國大陸出口持續減少，2月出口年減23.2%，金額為5.35億美元；對美國出口也下滑28.8%，金額為5.00億美元。

出口值

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