遊戲股王沒有極限 鈊象今年前二月稅前EPS達8.11元

遊戲股王鈊象（3293）今（8）日公告今年2月稅前淨利6.1億元，稅前EPS為4.32元，較元月稅前EPS 3.79元成長，累計今年前二月稅前EPS達8.11元，若不含股本膨脹，則創歷史同期新高，獲利表現亮眼。

鈊象日前已公布2月營收10.59億元，月減7.8%、年增11.9%，單月營收創歷史同期新高，累計前二月合併營收22.08億元，年增15.8%。

值得注意的是，鈊象2月營收較元月衰退，但稅前EPS卻比元月高，顯示鈊象2月毛利率可能再次創高，加上近期新台幣又開始走貶，鈊象有望因此進帳額外的匯兌收益。

目前鈊象營收主要來自《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等六大產品線；其中，《明星三缺一》為今年1、2月國內市場的主力遊戲產品，該遊戲也一度衝上台灣手遊營收排行榜前十名，顯示此類型遊戲在春節相當具有競爭力。

至於海外市場方面，目前鈊象在美國三大州市占率約七成，目標新平台透過與舊平台的產品差異化，搶食剩下的三成市場商機，預料今年首季將迎來較明顯的挹注。

除美國市場外，鈊象今年起將強攻歐洲市場，由於歐洲線上博弈業務需要證照，鈊象已於馬爾他成立分公司，估計今年將取得歐洲線上博弈類型執照，未來會循美國模式找代理商做授權業務為主，盼為公司帶來新的市場契機與營運貢獻。

展望今年，鈊象今年將加大海外市場力度，其中美國的第二個平台已導入，並且開始發酵，預料今年營收貢獻將更顯著。