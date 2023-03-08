勞動部公布調查 僅7成9公司同意勞工請「家庭照顧假」

勞動部今公布2022年僱用管理及工作場所就業平等概況，調查指出事業單位同意員工申請「性別工作平等法」各項假別比率皆達8成以上，只有家庭照顧假為79.7%。除此，女性受職場性騷擾比率仍比男性高，女性3.3%，男性1.3%，而在職場對女性勞工伸狼爪的以同事、客戶居多，各占1.5%、1.2%，男性則以上司、同事較高，各占0.6%及0.5%。

為了解性別工作平等法實施情形及勞工職場就業平等實況，勞動部去年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，事業單位回收有效樣本3004份、受僱者4504份（女性3302份及男性1202份）。

調查結果指出，受僱者在最近一年在工作場所遭受性騷擾比率，女性為3.3%，男性1.3%，女性遭受性騷擾的加害者以「同事」及「客戶」較高，各占1.5%及1.2%，男性則以「上司」及「同事」較高，各占0.6%及0.5%。

受到職場性騷擾的女、男性，進一步提申訴者各占0.7%及0.2%，大部分女性認為申訴後有改善，男性認為沒改善；未提申訴原因主要都是為「當開玩笑，不予理會」。

在職場上的假別，事業單位同業員工申請比率最低的是家庭照顧假，比率為79.7%，其餘假別均達8成以上。同意員工申請母性保護相關假別的比率以「產假」95.1%最高，另「流產假」、「安胎休養」均為92.7%，「陪產檢及陪產假」與「產檢假」則各為88%及84.8%。

對身兼受僱勞工身份的家長來說，孩子托育是一大難題，性別工作平等法規定100人以上事業單位須提供「托兒設施或措施」及設置「哺（集）乳室」，調查顯示，2022年員工規模100人以上事業單位設有「托兒服務機構」或提供「托兒措施」者占70.4%，有設置「哺（集）乳室」者占80.3%，分別較2016年上升18.8及1.6個百分點。

就業歧視部分，事業單位辦理業務多數無性別及跨性別／性傾向考量，部分有性別考量比率，以「工作分配」17.3%最高，「薪資給付標準」、「育嬰留職停薪」各4.2%次之；有跨性別／性傾向考量者亦以「工作分配」7.7%最多，其他皆未及3%；各項比率多較110年下降。

調查也指出，受僱者最近一年未遭受各項就業歧視比率均逾9成4，若遭受就業歧視，因素以「年齡」最多，女性4.3%、男性5.1%。女性其他遭受歧視的分別是「容貌（含五官、身高及體重）」、「階級（含職位區隔）」、「思想」、「語言」均占1.5%左右，男性「階級（含職位區隔）」、「容貌（含五官、身高及體重）」、「思想」分占3%、2.3%及2%。