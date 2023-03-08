普發6000...財部宣傳費要1600萬元 立委協商決議砍500萬元

全民期待普發現金，據行政院預算書報告指出，財政部辦理全民共享經濟成果，媒體宣導製作部分編列1600萬元。立委今天質疑，人民都知道要發現金，宣傳費用編列有過高之嫌，財長莊翠雲解釋，需詳細宣導如何領取現金避免詐騙，經現場立委協商後決議刪減500萬元的經費。

財政部長莊翠雲及官員今參與立法院「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」聯席協商預算會議。

行政院通過「3800億元的中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送立法院審議，其中，財政部辦理全民普發現金，編列普發現金媒體宣導製作、託播及刊登等所需經費1600萬元。

莊翠雲表示，針對朝野立委質疑宣傳費用為何需要編列這麼高，她回應，全民普發現金是人民都在期待的事情，若凍結就會拖延到後續發放的時程。她解釋，普發現金政策需要立即執行，包括網站設置、ATM系統修正，客服及廣宣部分都需要時間建置。

提到立委要求刪減預算，她說，確實有需要這些預算，譬如金融機構手續費的支付，像是從ATM轉帳或是直接入帳都需要支付手續費給金融機構。

而宣導部分，莊翠雲表示，雖然人民都知道要發現金，但是要怎麼領到，或是要用什麼樣的方式登錄及需要檢附的證件等，都需要詳細說明。她解釋，若沒有仔細宣導，反而會造成人民混淆，讓詐騙有機可趁，用各種方式欺騙人民，會偏離政府發放現金的美意。

莊翠雲說，財政部也會設置客服，若人民有個別特殊狀況，需要政府協助，就可以透過專線來說明，得到即時服務，避免產生民怨，預算經費的編列都是有必要的。

藍委林德福說，媒體已經不斷宣傳，財部的宣導費用不用到這麼高。綠委沈發惠發言，當真正開始要發放現金時，人民會不知道怎麼領，因此還是有宣傳費用編列的必要，他建議可以適度刪減200萬元的業務費，但藍委賴士葆則認為，應該刪減500萬元。

現場立委協商後，財部業務費3.36億元決議刪減500萬元。莊翠雲表示，科目則讓財政部自行調整，現場立委也一致同意。