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製造業好轉？ 訂單回流 工具機產業700多人停止無薪假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
本期減班休息，製造業中的金屬機電工業合計有兩家廠商、700多人停止實施減班休息，有景氣好轉跡象。本報資料照片
本期減班休息，製造業中的金屬機電工業合計有兩家廠商、700多人停止實施減班休息，有景氣好轉跡象。本報資料照片

勞動部今天公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施事業單位2258家，實施人數1萬6512人，家數比上期減少134家，人數減少1020人。先前一片慘狀的製造業，在本期見轉好曙光，製造業中的金屬機電工業合計有兩家廠商、700多人停止實施減班休息，勞動部官員說，近期的國際工具機大展是轉機，後續尚待觀察。

本期實施減班休息家數最多的是支援服務業1265家，其次為製造業288家、批發及零售業283家；人數最多是支援服務業6738人，其次是製造業6332人、批發及零售業1222人。

其中，製造業較上期減少了15家、597人。勞動部條平司司長黃維琛說，過去幾期人數增加的金屬機電工業，這次有兩家廠商停止實施減班休息，人數合計700多人，理由都是接到訂單了，推測近期舉辦的工具機大展是轉機。除此，資訊電子工業裡，有一家200多人的半導體週邊零組件廠商也因取得訂單，停止實施減班休息。

但他不排除本期數字減少是受到月初、月底效應牽引。由於工具機是製造業景氣觀察指標之一，黃維琛說，工具機產業訂單進來、減班休息緩下來，代表各個製造業都有需求了，後續將觀察是否帶動整體製造業。

不過，黃維琛指出，製造業仍有不減反增的產業別，像化學工業裡面有一家近100人的汽車零組件廠商，民生工業裡的紡織、家具廠商各100多人，都因為訂單來源仍不穩，先與員工協議減班。

其餘如住宿餐飲業、批發零售業、支援服務業人數皆微幅減少，黃維琛說，旅行社居多的支援服務業實施人數減少方向是明確的，現在就等待團體旅遊量能拉升。

製造業 工具機 勞動部

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