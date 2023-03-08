近期成長股領漲的趨勢可能逆轉 法人：股息成長股是更佳選項

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，2月數據顯示就業信心維持在黃燈，營建許可、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在紅燈，而失業金申請、卡車運輸則維持在綠燈，整體美國經濟儀表板仍維持紅燈。

富蘭克林投顧表示，儘管市場對聯準會最後還會再升息幾次存在高度敏感性，導致股債市震盪難免，與其在旁觀望等待最佳時機進場，不妨先做好投資組合，宜有一檔平衡型、一檔股票型及一檔債券型基金，提前卡位升息末段投資契機時也可藉由資產互補特性降低波動風險。

富蘭克林投顧建議投資策略為：1.核心配置：以採取靈活配置的美國平衡型基金為核心；2.複合債廣納收益：隨市場消化主要央行最末段升息，可合理預期已高升的債券殖利率至少可先維持在穩定區間，以投資級債為主並搭配精選的非投資級債之複合債券型基金可為現階段防禦中增取收益機會的核心債券選擇；3.股票分批布局：中國經濟復甦露出曙光，加上美歐經濟展現韌性，ChatGPT引爆AI商機的期待，支撐全球股市維持強勢整理，建議以年線支撐作為技術面是否轉弱的參考指標。惟有鑑於美歐通膨比預期黏著，讓美歐央行升息循環可能走得更高更遠，對景氣及壓抑通膨的影響仍待時間檢驗，潛在衰退風險猶存，現階段首選具備產業韌性(基礎建設/公用事業/AI/數位轉型)和政策支持(亞洲及中國股市)題材，並採取逢震盪加碼或大額定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，花旗美國經濟驚奇指標在2月初時為-6.1，但至2月底回升至+38.6，顯示近期有不少經濟數據優於預期，同時，軟著陸的Google搜尋次數在2月躍升至15年高點，在此一背景下，許多投資人逐漸接納軟著陸(或不會著陸)將實現的觀點。然而，在面對矛盾的經濟數據時，我們傾向以美國經濟儀表板為依據來評估最可能的經濟路徑，自2022年8月以來，儀表板整體燈號便一直維持在紅燈，其中幾個指標更持續減弱，截至2023年2月僅剩三個指標非紅燈，故經濟衰退的可能性仍高於軟著陸。

傑佛瑞．修茲進一步指出，基於經濟衰退的風險仍存，將持續看到股市震盪，過去幾個月，金融市場對經濟衰退的預期降低，戰術性投資機會正出現在優質股息成長股。2023年的反彈是由2022年表現落後的成長股所領導，投資人在預期前景將改善下搶進那些落後補漲的股票，同時，更好的經濟數據表現也有利於循環股，這使2023年來防禦股和績優股表現相對落後。然而，若2023年經濟衰退觀點是正確的，則近期領漲的股票應會出現逆轉，並支持藍籌股息成長股表現，歷史上，這類股票在貨幣收緊週期期間和之後均表現優異，此外，在「不會著陸」情境下，這類股票也表現良好。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國通膨壓力已顯現緩解跡象，預期聯準會政策將趨近轉向停止升息並且將維持較長一段時間，相信利率攀揚的走勢已幾乎告一段落，拉長存續期鎖住高殖利率水準將是2023的核心策略之一，看好高品質債券投資前景將優於股票，樂觀情境下預期投資級債可望創造雙位數潛在報酬，即便基本面惡化也可望表現勝出，此外，一旦市場信心改善，股票資產亦有可增加收益與報酬的機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，通膨確實已經下滑，就業成本也顯現降溫，房市活動已放緩，一些升息的滯後效果可望陸續顯現，雖然不認為美國將陷入廣泛的經濟衰退，不過經濟降溫的風險下，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、經濟降溫下的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會，至於新興市場債則可藉由分散和嚴選債券的策略，適度分享這塊跌深市場的反彈機會。