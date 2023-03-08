勞保明年撥補千億錢從何來？ 陳揆：將編列公務預算

行政院長陳建仁昨日指出，明年的勞保基金撥補預算將會有1,000億元，甚至還有加碼可能。陳建仁今（8）日也針對該預算來源表示，都是透過公務預算，以及歲計賸餘來做很好的盤算。

陳建仁今日出席「2023 NEXT ROUND我們的下一回合」時被問及，明年會努力編列1,000億元撥補預算，盡可能彌補勞保的財務缺口，請問錢從哪裡來？

陳建仁說，會利用公務預算方式來編列這1,000億元的勞保基金撥補，也會看歲計賸餘的狀況來加強撥補，這些都是透過公務預算，以及歲計賸餘來做很好的盤算。希望藉此讓所有勞工們，大家都能夠安心地工作，而且希望每一個人都能夠領得到勞保給付，而且長長久久領到老。

另外，也有媒體問及，目前國內仍缺蛋，日前農委會主委說3月底能緩解，但現在看起來不太可能，請問院長什麼時候可以緩解呢？另外，陳吉仲主委說歡迎大家採購鴨蛋，有蛋農擔心鴨蛋價格恐怕再上漲，院長認同這樣的說法嗎？另外，有綠委建議農委會把加工鴨蛋挪到市面讓市場減壓，被質疑他對政府無法解決缺蛋不敢批評，只能想不著邊際的建議，院長怎麼看？

陳建仁說，隨著氣溫的回溫，再加上農委會努力地加強雞蛋的專案進口，以及加工原料蛋的調度，現在雞蛋的供應將漸趨穩定，相信農委會會繼續加強相關的調度措施，使雞蛋的供應能夠穩定，也能夠確保大家都有很好的平衡供需，以及能夠保障農民的權益，還有消費者的權益。

陳建仁說，謝謝各位、各界、還有委員各項建議來解決這個問題，我希望大家都能夠盡量地使用國產食品，也讓大家都能夠在這個階段，使雞蛋的使用都能夠平衡，也在這裡呼籲大家不要搶購，也不要囤積。