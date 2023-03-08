輸入性通膨壓力已趨緩 為何CPI還是2%以上偏高水準？

談及國內物價情勢，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，由於油料費轉呈下跌且國際原物料價格也往下走，目前輸入性通膨壓力已放緩，但房租、外食費上漲推動CPI漲幅，加上防疫管制放寬，國人休閒娛樂需求增加，皆墊高相關服務價格。因此今年物價壓力仍在。

曹志弘指出，近期主要國家採取緊縮貨幣政策約制消費與投資，國際景氣降溫有助生產者物價和進口物價的回穩，目前兩指數漲幅皆連續五個月縮小，輸入性通膨壓力已減輕，若趨勢不變的話，將有助減緩國內物價上漲壓力。

不過，曹志弘也提到，商品類價格回穩較快，但外食費、房租、休閒娛樂等服務類價格具有僵固性，收斂會比較慢，且短期漲幅顯著，因此仍須密切關注未來整體物價變化。

其中，外食費漲幅的高點在去年第3季，今年2月外食費漲幅年增率仍達3.85%，有擴大跡象，若和過去20年平均漲幅1.8%相較，漲勢仍顯著，以及2月房租漲幅的年增率也有2.33%，以及娛樂服務需求升溫的影響，漲幅也有5.23%。

且由於邊境開放，國人出國旅遊人數激增，也推升2月國外旅遊團費大漲28.27%。曹志弘表示，這除了是因為需求推升外，也因為國外物價漲幅本就比我國顯著，還有機票、旅行社的費用所致。

關於房租漲勢，曹志弘指出，2月的月增率漲幅為0.1%，之前連續三個月都是0.2%左右，且從去年4月以來的月增率也幾乎都是在0.2%以上，而房租的調升，可能是房東生活和修繕成本的提高所反映。不過，預估今年4月後房租漲勢應可趨緩。