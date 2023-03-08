穩建致富 雙強基金掌握主流利基趨勢

儘管多個投資機構預測聯準會升息路徑已進入末端，然而市場對此仍存有高度敏感性，加以聯準會對利率政策立場時而鷹派、時而鴿派，牽動股債市表現劇烈震盪。富蘭克林投顧表示，善用不同類型與優勢的基金，打造可攻可守的投資組合，鑒於當前市況，建議以美國股債平衡型基金為核心，搭配能受惠中長期政策支持與股利題材的基礎建設股票型基金，以此「穩『建』組合，即使身處多變市場也能靈活彈性應對。

迎來第二季乃至下半年的轉折關鍵階段，加以疫情威脅大幅降低，富蘭克林投顧重啟大型實體說明會，並邀請「穩『建』組合」擔當基金的主要經理人—富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人愛德華．波克（Edward Perks）及美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尚恩．赫斯特（Shane Hurst），與投資人面對面交流最即時的基金佈局先機。兩檔基金在疫情期間表現尤其亮眼，人氣指數持續累積，也獲許多投資人青睞，今年二月更同時奪得《指標年度台灣基金獎》肯定*，印證經理團隊的操盤實力。以下是兩位經理人的訪談摘要：

殖利率攀高啟動收益投資機會 股債多元配置策略多空靈活應對

不同於去年高通膨、劇烈升息的情境，隨著通膨呈現逐月下修趨勢，聯準會升息步調也有機會進入尾聲並維持其利率水準一段時間，形塑出2023年將是景氣弱、高膨降、升息止的投資氛圍，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人愛德華．波克表示，經理團隊秉持「彈性靈活與精選標的」的全天候收益投資策略，為投資人爭取最大收益機會，現持續看好固定收益資產，特別是投資級債，股票方面則鎖定強韌且可提供潛在增值機會的企業標的。

聯準會貨幣政策走向 醞釀「升息後維持」基調

美國今年一月消費者物價指數（CPI）年增率雖略高於市場預期，但逐月呈現下修趨勢，放緩跡象已現，而整體緊俏的就業市場支撐薪資通膨的黏著度，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理團隊預期，聯準會貨幣政策將轉向升息後維持較高利率水準一段時日的基調，緊縮貨幣政策的效果可能需要六至九個月後才會陸續顯現。

升息、通膨夾擊 靈活策略讓優質股債標的皆有所獲

2023年也可謂是固定收益資產的投資契機，急速升息刺激殖利率攀高，投資級債與非投資級債殖利率各攀向6%、10%，美國兩年期與十年期公債殖利率也一度升至4.5%及4%之上；此外價格重跌後的進場甜蜜點浮現，以投資級債為例，指數平均價格在2020年夏天時觸及117的相對高峰，去年十月卻一口氣大幅滑落至84，提供投資人進場企業債市的大好機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，看好債券資產前景的同時，也持續在股票資產發掘潛力之星，儘管整體史坦普500企業盈餘預估值遭到下調，仍有部分公司表現強韌有望撐過經濟趨緩甚至下行的考驗，從中鎖定具營運效率和利潤率的企業標的，審慎靈活的投資策略將有助於應對通膨、貨幣緊縮與潛在經濟減速的環境。

全天候收益投資策略 建構彈性靈活動態資產配置

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金採取靈活、市場導向的投資策略，不拘泥固定的資產配比，協助投資人渡過疫情及地緣政治不安等考驗，基金經理團隊操盤具備四大優勢，一是「彈性」，精準掌握市場脈動，時時保持資產配置最佳狀態；二是「分散」，廣泛持有各類資產、產業，降低相關性與波動；三是「多元」，運用多元工具及策略，包含聚焦於高股利、股利成長等普通股，增持特別股、掩護性買權及各類債券等，追求穩定與有持續性的最佳收益機會；四是「豐富」，富蘭克林收益策略管理團隊擁有60年的實際操盤經驗，管理的總資產規模高達有820億美元(截至2022年底)。

回顧過去兩年全球市場最為高低起伏的階段，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 的股債配置比重從2021年底的股七債三，逐步調整至目前的股四債六，若債券殖利率與潛在總報酬空間持續展現吸引力，經理團隊也不排除進一步增加債券配置。保有收益投資策略彈性靈活，有助該基金配置追求持續性的收益、時時卡位最佳獲利位置。

專家領航 掌握基礎建設四大優勢、五大投資主題

凱利投資長期追蹤的美國經濟衰退風險指標，綜合多方數據預示2023年經濟衰退風險升高，面臨總體經濟的逆風，鑒於基礎建設公司提供經濟活動中的必要服務，受景氣循環影響較小，有望逆風中展現韌性。美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尚恩．赫斯特分析，投資上市基礎建設股票可掌握「長期成長」、「穩定現金流量及股利」、「防禦通膨」和「分散投資」四大優勢價值。

五大投資主題 支撐基礎建設產業長期看漲格局

美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊表示，疫情過後五大投資主題驅動基礎建設發展，一是「脫碳（Decarbonization）」，2050年淨零排放目標之下，公共政策對基建產業的支持將顯著成長，有望為基建股後市帶來數十年的投資順風，此外在電力產業資本支出跳躍式成長激勵下，再生能源公司，已部署再生能源、淘汰排放碳氫化合物的發電設備、強化電力聯網設施、朝氫等乾淨燃料使用的全球公用事業公司，以及加速進行能源轉型的能源基礎建設公司，將是脫碳主題下的優先受惠標的。

二是「分裂的全球經濟」，全球供應鏈重新調整、新的貿易路線或既有路線拓展都需要新的基礎建設支持，而在地化或區域化生產也將帶動額外的能源需求，包括美國、歐洲都祭出政策補貼或挹注投資，鼓勵企業在地生產。

三是「獨特的通膨防禦」，疫情所衍生的通膨壓力，突顯基礎建設資產在防禦通膨的重要性。受政府監管或長期契約支持而具備特殊定價能力、市場結構多資壟斷或寡占而競爭者少、提供日常必要服務而需求波動度低等面向，都佐證基礎建設產業的通膨轉嫁能力優於房地產和商品資產。

四是「5G演進」，預估2025年行動數據量將是2021年的四倍，帶動行動通訊營運商投入大量資本支出改善並提升行動網路的密度，具備經濟規模的上市通訊塔公司將是主要受惠者。

五是「上市及未上市基礎建設的估值差距」，現階段上市基礎建設股票評價不只比未上市者便宜，更附帶三大好處，首先上市基礎建設基金手握3,000億美元乾火藥（已募得但尚未投資的資金），可對上市基礎建設資產支付溢價；其次上市基礎建設公司能用好的價格對外出售非核心資產，再投資於核心業務以強化長期競爭力，再者是有利投資人用較便宜的價格進場上市基礎建設股票，追求更高長期資本增值機會。

基建專家帶路 基金三大特色建構攻守皆備投資策略

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)在完整的投資流程置入獨家的睿安200基礎建設投資範疇，更聚焦篩選目標的資產品質與現金流量的能見度、可預測性；團隊成員擁有不同基建專業背景，得以掌握該產業的投資全貌；基金配置不受大盤指數影響，而是採取OECD七大工業國通膨率+ 5.5%**，經理團隊因應景氣循環更有靈活調整配置空間。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)以上述三大特色為本，進而廣泛佈局全球上市基建公司，在經濟週期內為投資人帶來長期與通膨連結的資本成長及可靠收益的機會，日前也獲得《指標年度台灣基金獎》*殊榮，肯定經理團隊的管理實力與基金績效。經理人尚恩．赫斯特表示，著眼全球景氣放緩的風險，過去一年持續增加受監管公用事業的防禦配置至54%，降低跟景氣連動較高的運輸基建比重，同時精選可受惠疫後經濟重啟的運輸基建26%、能源基礎建設近8%、通訊基建7%和再生能源3%***，在兼顧波動風險之時也能多元網羅基礎建設投資契機。