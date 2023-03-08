北市積極助旅宿業者　盼攜手響應「淨零」浪潮

清明連假即將到來，旅宿業迎來另一波復甦商機，卻同時面臨未來不可主動提供一次性旅宿用品、旅宿缺工人力荒及未來用電大戶（觀光旅館業等）將調漲電價等多方衝擊。對此，台北市政府觀光傳播局表示，已積極向中央反應業者心聲，盼給予更多緩衝時間，讓業者加強與消費者的溝通協調；同時，觀傳局也請業者加強用電場所管理、落實節能減碳相關工作，並針對旅宿業缺工，持續與勞動局合作、擴大觀光產業徵才活動，鼓勵業者建立從業人員支援機制，從體制面緩解缺工問題。

據環保署今(2023)年初公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式（草案）」等相關政策，規範於第一階段（2023年7月1日）起，不得在客房內主動提供一次用旅宿用品；第二階段則明定，業者應提供未含一次用旅宿用品房型之價差至少5%優惠等相關政策，實施日期由地方環保局提報環保署核准發布。觀傳局表示，正面看待環保永續趨勢，但仍建議中央，務必提供旅宿業者妥為因應的緩衝期，並期盼未來正式公告後相關規範更明確，以利旅宿業者遵行，並減少北市府環保局未來稽查工作之負擔。

觀傳局進一步呼籲，面臨全球淨零排放浪潮，旅宿業者應儘早做好準備，延續產業競爭力、調整經營方針並提前整備，共同朝永續環保目標邁進，也應強化旅客宣導、響應淨零浪潮，抓住「綠色觀光經濟」商機。

此外，針對經濟部不排除今年4月調漲用電大戶電價，恐影響旅宿業者成本上升；觀傳局長陳淑慧指出，觀光旅館業等大型旅宿業者恐面臨經營壓力，而如今旅宿業者仍在疫後復甦階段，期盼中央能多方考量、評估是否暫緩電價調整。觀傳局則表示，將請旅宿業者落實平日用電管理，包含汰換老舊用電設備、使用節能環保產品等，持續加強節約能源相關工作。