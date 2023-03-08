百年大旱 南部水情惡化

經濟日報／ 本報綜合報導

南部水情拉警報，除了嘉義縣（市）已亮出夜間減壓供水的黃燈，台南市則是減量供水的橙燈，高雄今起水情燈號也轉黃燈。氣象局昨說，預估今年春雨恐正常偏少，加上梅雨季不確定性高，百年大旱恐會重演。

氣象局預報中心副主任陳怡良說，中南部今冬平均雨量不及氣候平均值的四成，其中新竹以南的五個測站（新竹、台中、嘉義、台南以及恆春），平均累積雨量僅31.4毫米，不僅打破2020年至2021年間的百年大旱紀錄，更是近60年來最少雨量的冬天；去年6月至今平均累積雨量約770毫米，也和百年大旱紀錄差不多。

上述五個測站今冬平均雨日也為史上第二少；另日月潭、嘉義、阿里山等三測站降雨日數更是零，三測站與台南測站同時創下設站以來同期最少雨日紀錄。

陳怡良說，反聖嬰現象雖已逐漸減弱，但目前降雨預測仍是偏少；3、4月進入春季後，天氣系統變化快速，會有旺盛對流機會發生，甚至是大雷雨，但至今還未觀察到春雷。而5月雖進入梅雨季，但氣候預測的不確定性大，仍需持續觀察。

面對今起轉黃燈，高市府發言人周璟瑜拍攝省水影片，副市長林欽榮則指示增供再生水，今起單日可省1.3萬噸產業用水。嘉義縣市已早一步在3月1日起亮黃燈，水公司及縣府也盤點開鑿抗旱水井。

雨量 氣象局 梅雨

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