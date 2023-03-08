出口連六黑 探二年新低

受外銷淡季加上終端需求疲弱影響，財政部昨（7）日公布2月出口310.5億美元，規模為近兩年單月新低，年減17.1%，表現遜於預期，已連六黑，若按季節走勢推估，首季出口規模恐跌破千億美元，年減幅將達近二成，將是金融海嘯以來同期最大減幅。

財政部上月原估2月出口年減7%至11%，實際減幅卻較預期擴大。統計處長蔡美娜表示，2月工作天數較去年增加五日，年減幅卻仍高達17%，且連四月雙位數收縮，顯示出口仍處於「料峭春寒」。 此外因廠商備料保守，2月進口值降到287億美元，也是近兩年低點，年減9.4%，連四黑。

蔡美娜分析，除因外銷淡季，更關鍵因素在於全球通膨、升息、俄烏戰爭後座力發酵，終端需求持續緊縮，且各國疫情解封後，民眾消費重心明顯轉往旅遊及休閒等服務，供需情勢產生劇烈變化，庫存調整未見止歇。

2月11大出口貨類中，僅礦產品「由黑翻紅」，轉為正成長13.4%，主因歐盟禁運俄羅斯柴油，在添補庫存效應下，我國礦產品出口價量齊揚。

其餘十大貨類均為負成長。電子零組件因消費性電子市況並無起色，壓抑出口動能，2月出口僅剩129.4億美元，年減17.8%；資通與視聽產品在顯示卡買氣略微支撐下，2月年減9%，跌幅較平均值收斂。

光學器材受面板減產、降價影響，2月年減逾三成，跌幅最深；運輸工具因自行車、汽車零附件去年基期高，年減二成六；機械因海外投資維持觀望，年減近二成三；其餘貨類年減幅也多在二成上下。

觀察前二月累計出口年減19.2%，是金融海嘯以來同期最大減幅。財政部以季節走勢推估，3月出口規模將介於350億至365億美元間，年減幅度介於16%至19.5%，首季出口年減幅將達19.5%，同樣將創金融海嘯以來同期之最，衰退幅度比主計總處最新預估的15.4%更悲觀。

蔡美娜表示，減幅較大還有基期因素，以規模來看，前二月出口625.6億美元仍是歷年次高，「出口沒有大好，但也沒有大壞」。她引述主計總處預測，首季將是今年出口低點，之後逐季改善，直到第4季止跌回升。