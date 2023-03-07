疫後特別預算如何幫助服務業？王美花：補助小型、微型餐飲

《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案目前正在立法院如火如荼審查。針對商業服務業可享有多少幫助，經濟部長王美花今（7）日晚間表示，針對不同業別也有不同方面，如餐飲業將會聚焦在受疫情衝擊最深的小型、微型餐飲業。

王美花說，經濟部管業務較多，除了製造業也包括商業服務業，其中分成商圈、夜市市集及一般服務業。針對不同業別也有不同方面，比如說餐飲業會較為關注在受到疫情衝擊最重的小型、微型餐飲業，加大補助力道。

她說，目前商業司仍在跟相關業者進行討論，商討相關補助要如何利用才會有最大效果。她也透露，昨（6）日有與商圈、市集開過會議，業界對於經濟部初步規劃滿意，只希望可以盡快通過。

另外，媒體詢問餐飲業目前面臨缺工，經濟部將如何應對？王美花說，勞動部有針對觀光、旅宿、餐飲等服務業類型提出對應措施，包括調高薪資吸引人才願意投入；因為目前還沒定案，相信之後勞動部會做說明。