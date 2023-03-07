快訊

蔡天鳳前夫女友人被捕身分曝光 被稱「IG女神」常與明星合照

荒山亮捲性侵疑點重重！ A女出面再控：生理期還伸狼爪

疫後特別預算如何幫助服務業？王美花：補助小型、微型餐飲

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者林伯東／攝影
經濟部長王美花。記者林伯東／攝影

《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案目前正在立法院如火如荼審查。針對商業服務業可享有多少幫助，經濟部王美花今（7）日晚間表示，針對不同業別也有不同方面，如餐飲業將會聚焦在受疫情衝擊最深的小型、微型餐飲業。

王美花說，經濟部管業務較多，除了製造業也包括商業服務業，其中分成商圈、夜市市集及一般服務業。針對不同業別也有不同方面，比如說餐飲業會較為關注在受到疫情衝擊最重的小型、微型餐飲業，加大補助力道。

她說，目前商業司仍在跟相關業者進行討論，商討相關補助要如何利用才會有最大效果。她也透露，昨（6）日有與商圈、市集開過會議，業界對於經濟部初步規劃滿意，只希望可以盡快通過。

另外，媒體詢問餐飲業目前面臨缺工，經濟部將如何應對？王美花說，勞動部有針對觀光、旅宿、餐飲等服務業類型提出對應措施，包括調高薪資吸引人才願意投入；因為目前還沒定案，相信之後勞動部會做說明。

餐飲業 經濟部 王美花

延伸閱讀

何時可領6千元現金？ 財長：總統公告預算後一周內發放

電價4月漲聲響起！學者：蛋價已成通膨預期心理「幅度範圍別太廣」

漲電價議題 經長不鬆口

王美花：5月前屬於枯水期 盡量維持穩定供水

相關新聞

政府年年千億元夠補勞保黑洞？學者：只延後三年破產

行政院長陳建仁今（7）日宣布明年撥補勞保至少千億元，如此大手筆夠補勞保黑洞？政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓...

2月出口連六黑比主計處預測悲觀 財部：第四季止跌回升

財政部今天公布今年2月海關進出口貿易初步統計為連六黑！前兩月出口減幅為金融海嘯14年來最慘，比主計總處預測更為悲觀，推測...

疫後特別預算如何幫助服務業？王美花：補助小型、微型餐飲

《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案目前正在立法院如火如荼審查。針對商業服務業可享有多少幫助，經濟部...

第一季出口恐未達主計處預測！財部：產業消息好壞參半

財政部今天公布今年2月海關進出口貿易初步統計，2月出口315.1億美元，年減21.2%，為連續6個月負成長。2月進口29...

景氣如「料峭春寒」 前2月出口創14年同期最深跌幅

終端需求持續疲軟，財政部今天公布2月出口310.5億美元、為近24個月低點，衰退17.1%、連6黑。累計前2月出口年減1...

2月CPI回落到2.43% 但外食房租漲勢還在

主計總處今天發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43%，較1月的3.04%降0.61個百分點，回落到3%以下。主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦