政府年年千億元夠補勞保黑洞？學者：只延後三年破產

行政院長陳建仁今（7）日宣布明年撥補勞保至少千億元，如此大手筆夠補勞保黑洞？政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智表示，根據他最新精算，自2023年起，政府每年都撥補勞保千億元，若沒有年金改革措施，勞保只是延後三年、仍將於2031年破產。

根據勞保2021年精算報告（衡量日為2020年12月31日），因政府撥補及勞保基金績效提升，勞保破產年限則延後至2028年，亦即勞保將於五年後破產。過去幾年政府撥補200、300億元，黃泓智認為，勞保財務失衡情況較預期嚴重，因此政府加大撥補力道，今年撥補750億元，明年撥補至千億元。

黃泓智說，年年撥補勞保千億元，對政府財政是很大負擔，也會排擠其他預算，「我不認為政府每年財政可以年年撥補勞保千億元」。他說，就算政府有能力年年撥補千億元，「也只是讓勞保延後三年破產」，亦即由原預訂2028年破產，延至2031年破產。他強調，年年撥補勞保千億元，財政壓力非常大，效果卻非常有限。

黃泓智說，政府絕對不會讓勞保倒。只是當勞保基金用罄時，「政府還是要去想別的解決辦法」，也就是還是得推動年金改革。只靠政府年年撥補千億元，依然沒有真正解決問題。