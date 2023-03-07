台灣產業智慧化 SMB設置量達到「萬機聯網」

蔡政府致力推動「五加二產業」，其中便包括促進製造數位升級、數位轉型的「智慧機械」。經濟部工業局與精密機械研究發展中心（PMC）努力下，五年來推動17類產業、共399家廠商設置智慧機上盒（SMB）累計完成10,466台設備聯網，達成「萬機聯網」。

工業局與PMC並在今（7）日舉辦成果發表會，由18家跨領域公協會共襄盛舉。PMC董事長莊大立致詞說，當工業4.0及物聯網發展出來時便清楚工業數位化重要性，當時也提出為企業設置SMB達到數位化想法，目前已經突破一萬台機組這項里程碑。

他接著表示，起初大家對於SMB仍有疑慮，但他也希望不要心急，比喻如果AI是火箭，那麼燃料就是收集來的數據，透過設置SMB收集數據，再進一步分析達到製程改善；他也夢想未來台灣工業可以串聯起來，完成工業數位化願景。

工業局副局長楊志清致詞表示，五加二產業中包括智慧機械，兩大主軸便是「智機產業化」及「產業智機化」，現在很多大型工具機、機械業廠房都可以做到智慧化，但中小企要如何智慧化仍須思考。

他比喻SMB就像是人戴上智慧型穿戴，收集人體數據一樣，SMB把機台運作數據進行收集，並預測多久後需要跟換，若再搭配軟體分析，SMB收集到數據就可以活過來。而當初工業局預估五年只會達到9,100台，如今達到10,466遠遠超過當初預期。

雖然現在五年計畫時間已經結束了，經濟部及行政院政府將透過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案編列產業及中小企業升級轉型，匡列逾算約250億元，仍待立法院審議通過。

台灣機械公會理事長魏燦文則提到，這幾年經濟部、行政院都大力協助，蔡總統昨日也蒞臨台北國際工具機展（TIMTOS），會後也與業者閉門會議1小時20分鐘，強調歷任總統從來沒有那麼關切過機械業，感到三生有幸；他也提到，蔡總統交代，自己任內仍有兩年，希望業者可以趕快反應問題，只要有經費就會趕快用，「聽得真正有夠爽！」

推動萬機聯網有遇到那些困難，楊志清受訪表示， 中小企業設備本身已經有在生產，透過裝置SMB可以收集溫度、震動等機台數據，就可以輔助工廠人員進行分析跟校正，如此就跟買一台新的智慧化機械功能一樣，這段過程中就必須與業界老闆溝通，討論在成本下要用先用哪條產線，這背後也有包括PMC及工研院等法人協助輔導業者。

而近期AI與製造業結合度愈高，工業局是否有針對未來AI機械更進一步政策？他說，不同業別會有不同處理課題，中小企也會考量如何用最經濟、有效方式達到智慧化。他認為，AI牽涉到背後數據庫是否共享，認為透過「以大帶小」，也就是同一個供應鏈帶動比較容易達到。

而發表會現場也邀請廠商現身說法，如創維塑膠導入SMB後，分析所需時間由8小時降為3小時，同時拜生產履歷數位化所賜，讓報表產製從數天降為1小時；炬將科技原本封閉型的生產設備生產數據無法即時取得，導入SMB後可支援行動設備與LINE即時通報，廠區任何地方都可以即時查詢。