2月CPI回落到2.43% 但外食房租漲勢還在

主計總處今天發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43%，較1月的3.04%降0.61個百分點，回落到3%以下。主計總處表示，如果將1、2月CPI年增率一起看，平均約2.74%，仍處高點。若剔除春節因素，將1、2月平均來看，CPI年增率為2.74%，外食費及房租年增率分別為4.09%、2.35%，漲勢還是不小。主計總處表示，雖然國際原物料價格已經走緩，但外食、房租及服務類價格有其僵固性，因此今年物價壓力還在。

最近出現蛋荒的雞蛋類，2月年增率11%，主計總處官員表示，雞蛋2月年漲幅雖然只有11%，還是兩位數上漲，而且是從110年11月上漲11.27%後，連續16個月漲幅都是兩位數，如果與110年房租指數基期相比，目前指數已經是137.59，等於兩年來漲幅接近四成，所以已經漲很多。

主計總處表示，2月 CPI 較上年同月漲2.43％：休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，加以外食費、肉類、房租、家庭用品及交通工具價格上漲，惟今年農曆春節連假較上年提前所產生的暫時性漲價因素(春節採購需求及部分循例加價服務項目)至2月已消退(上年部分反映在2月)，及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲2.55％。

若以1-2月平均CPI來看，較上年同期漲2.74％，以1-2月平均觀察(排除春節假期所在月份與上年不同之干擾)，食物類漲4.77％最高，主因蔬菜受上年天候平穩致價跌之低基數影響，漲17.65％，加以外食費、蛋類、肉類及水產品價格上漲，惟水果價跌，抵銷部分漲幅；教養娛樂類漲3.32％，主因國人休閒娛樂消費需求隨防疫管制措施放寬而增加，推升娛樂服務費價格所致(其中又以國外旅遊團費漲35.81％最高)；居住類受房租及家庭用品價格上漲影響，漲2.46％；核心CPI漲2.77％。

2月七大類中變動影響較大者是食物類漲4.29％，蛋類受供給減少及飼養成本提高影響，漲 11.08％，肉類亦因飼養成本提高，價格上漲 5.13%％，加以食用油、蔬菜、調理食品、水產品、乳類及外食費各漲 11.05％、7.76％、6.04％、4.83％、4.02％及 3.85％所致。

另外居住類漲2.45％，主因住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲3.25％、2.71％及2.33％所致。