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新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

東洋最新適用65歲以上、佐劑的流感疫苗領證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣東洋總經理侯靜蘭。台灣東洋／提供
台灣東洋總經理侯靜蘭。台灣東洋／提供

台灣東洋（4105）今（7）日宣布，旗下代理65歲以上成人專用的四價佐劑流感疫苗，已獲得衛福部食藥署核發藥品許可證。台灣東洋繼「細胞流感疫苗」後，再充實「佐劑流感疫苗」產品，希望以完整的流感疫苗產品線持續守護國人健康。

台灣東洋表示，該公司在國內流感疫苗市場的發展越漸成熟，自2020年導入由新一代製程技術生產的細胞流感疫苗、為國人提供多元選擇外，亦從2020年公費疫苗的55萬劑、2021年的89萬劑、2022年更突破百萬、達113萬劑及亮眼的自費市場表現，都顯示民眾對新科技製程的細胞流感疫苗信賴度越來越高。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，由於年齡會影響免疫功能的表現，再加上高齡化已是全球趨勢，因此，美國、加拿大、歐盟等12國都已普遍使用佐劑流感疫苗，且佐劑流感疫苗也獲許多先進國家官方列入65歲以上成人應優先接種專用疫苗的推薦名單，希望藉進步的科技技術幫助民眾預防疾病、活得健康。

侯靜蘭表示，台灣東洋從關注全年齡層民眾的健康出發，繼代理六個月以上嬰兒到成人可適用的細胞流感疫苗，進一步再引進已在先進各國上市的佐劑流感疫苗，期為國人提供完整的流感疫苗防護選擇。自台灣東洋投入疫苗領域以來，細胞流感疫苗連年獲疾管署肯定列為公費疫苗，市場反應也積極正面，台灣東洋更進一步布局產品線延伸策略，引進需求差異化的佐劑流感疫苗，希望藉提供多元的流感疫苗產品與第一線的醫師攜手合作，一起成為民眾健康的守護者。

台灣東洋除開展疫苗產品，研發生產具高技術障礙的微脂體、微球困難學名藥也是公司主要的優勢特點，旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B（Lipo-AB），順利於上月陸續出貨到美國，後續也會布局歐洲、亞洲市場，推升整體營運成長。此外，台灣東洋近年更與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，共同為全球醫病尋找多元解決方案，也逐步透過專業結盟共同爭取國際市場。

流感疫苗 台灣東洋

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