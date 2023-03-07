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春節後補庫存 南亞2月營收218.4億元、月增7.7%

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南亞（1303）公告2月合併營收218.4億元，月增7.7%、年減26.76%；前2月累計營收為421.32億元，年減35.27%。南亞表示，客戶於春節後積極回補庫存，各類產品銷售量增加，帶動營收月成長；但去年上半年全球景氣佳，因此銷價、銷量均弱於去年同期。

南亞表示，2月營收較1月增加15.5億元，其中量差+15.6億元、價差-0.1億元，月成長7.7%。主要係農曆春節後，下游產業復工，雖然2月天數較少且有連假，但在疫情趨緩及市場對通膨、升息的擔憂逐漸減輕之下，消費需求回升，客戶於春節後積極回補庫存，使各類產品銷售量增加，營收成長。

其中，化工產品營業額增加7.3億元（量差+6.5億元、價差+0.8億元）；塑膠加工產品營業額增加4.4億元（量差+4.8億元、價差-0.4億元）；電子材料產品營業額增加2.5億元（主要是量差）；聚酯產品營業額增加0.2億元（主要是量差）。

營收 春節

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